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Власти Москвы рассказали, как изменился климат в городе - РИА Новости, 15.06.2026
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03:21 15.06.2026
Власти Москвы рассказали, как изменился климат в городе

В Москве фиксируются тропические ливни и повышается ветровая нагрузка

© РИА НовостиЛивень в Москве
Ливень в Москве - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© РИА Новости
Ливень в Москве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Москве фиксируются тропические ливни и повышается ветровая нагрузка.
  • По словам Юлии Урожаевой, экологические службы крупных городов сталкиваются с новыми сложными климатическими вызовами.
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. В Москве фиксируются тропические ливни и повышается ветровая нагрузка, сообщила в интервью РИА Новости руководитель столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Юлия Урожаева.
По ее словам, экологи крупных городов находятся на передней линии и они должны отвечать на новые сложные вызовы.
"Например, на вызовы климатические, потому что мы фиксируем, что те прогнозы, которые были по климату несколько лет назад, они уже перевыполнены. Мы фиксируем и тропические ливни, и повышающуюся ветровую нагрузку, которая влияет на все городское хозяйство", - рассказала Урожаева.
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