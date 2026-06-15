Итальянские мастера раскрыли секрет идеального мороженого

Краткий пересказ от РИА ИИ Идеальное мороженое отличается от просто хорошего способностью вызывать эмоции и оставлять яркие воспоминания, рассказали представители итальянской школы Carpigiani Gelato University.

Хорошее мороженое должно быть кремовым, сбалансированным, приятным на вкус и поданным при правильной температуре.

РИМ, 15 июн – РИА Новости. Идеальное мороженое отличается от просто хорошего не только рецептурой и нужной температурой подачи, но и способностью вызывать эмоции и оставлять яркие воспоминания, рассказали РИА Новости представители итальянской школы Carpigiani Gelato University, где обучают искусству приготовления итальянского джелато предпринимателей и шефов со всего мира.

"Хорошее мороженое приготовлено правильно, оно кремовое, сбалансированное, приятное на вкус и поданное при правильной температуре. Идеальное - это такое, которое, помимо обладания характеристиками хорошего мороженого, способно вызывать эмоции", - заявили представители школы по случаю Всемирного дня мороженого, который отмечается 10 июня.

Помимо обучения мастеров, Carpigiani занимается производством профессионального оборудования для мороженого.