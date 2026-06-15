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Итальянские мастера раскрыли секрет идеального мороженого - РИА Новости, 15.06.2026
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04:04 15.06.2026
Итальянские мастера раскрыли секрет идеального мороженого

РИА Новости: идеальное мороженое может вызывать эмоции и яркие воспоминания

© Depositphotos.com / ApelaviМороженое
Мороженое - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© Depositphotos.com / Apelavi
Мороженое. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Идеальное мороженое отличается от просто хорошего способностью вызывать эмоции и оставлять яркие воспоминания, рассказали представители итальянской школы Carpigiani Gelato University.
  • Хорошее мороженое должно быть кремовым, сбалансированным, приятным на вкус и поданным при правильной температуре.
РИМ, 15 июн – РИА Новости. Идеальное мороженое отличается от просто хорошего не только рецептурой и нужной температурой подачи, но и способностью вызывать эмоции и оставлять яркие воспоминания, рассказали РИА Новости представители итальянской школы Carpigiani Gelato University, где обучают искусству приготовления итальянского джелато предпринимателей и шефов со всего мира.
"Хорошее мороженое приготовлено правильно, оно кремовое, сбалансированное, приятное на вкус и поданное при правильной температуре. Идеальное - это такое, которое, помимо обладания характеристиками хорошего мороженого, способно вызывать эмоции", - заявили представители школы по случаю Всемирного дня мороженого, который отмечается 10 июня.
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Помимо обучения мастеров, Carpigiani занимается производством профессионального оборудования для мороженого.
"Оно рождается на стыке техники и чувствительности. Важны баланс сахаров, жиров, воды, сухих веществ и воздуха, а также аромат, стойкость вкуса, память и индивидуальность. Оно должно быть не просто хорошим: оно должно оставлять неизгладимое впечатление", - сообщили мастера джелато – итальянской разновидности мороженого.
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