Краткий пересказ от РИА ИИ
- Посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник заявил, что киевский режим продолжает применять тактику "выжженной земли".
- С 9 июня киевский режим принудительно эвакуирует семьи с детьми до 17 лет из Краматорска и готовит эвакуацию нескольких заводов.
- Мирошник отметил, что действия киевского режима в отношении населения напоминают схему, уже отработанную украинской стороной в других населенных пунктах.
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Киев продолжает применять тактику "выжженной земли", объявляя массовую эвакуацию из Краматорска, киевский режим постарается уничтожить все на этой территории, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
В воскресенье в Минобороны России сообщили, что киевский режим с 9 июня принудительно эвакуирует семьи с детьми до 17 лет из Краматорска, а также готовит эвакуацию нескольких заводов.
"Киев объявляет массовую эвакуацию, во-первых, (это) говорит о том, что они продолжают тактику выжженной земли. Они максимально постараются уничтожить все, что есть на этих территориях. Они сделают то, что было до этого сделано в Артемовске, в Красноармейске, в Димитрове. Когда эта территория полностью обезлюдела, полностью сожжена", - сказал Мирошник ИС "Вести".
"Поэтому, к сожалению, мы вынуждены ждать именно этого. Поэтому пока речь идет о вывозе промышленного потенциала, дальше возьмутся за людей. Сначала за детей, потом уничтожение инфраструктуры, и убийство тех, кто не захочет подчиняться тем правилам, которые устанавливает киевский режим. Поэтому здесь это все достаточно понятно и прозрачно. Эта схема уже украинской стороной отработана", - подчеркнул Мирошник.
Освобождение Краматорска имеет стратегическое значение, открывая путь к установлению контроля над всей территории ДНР. Это один из ключевых элементов обороны ВСУ в регионе, в Краматорске находится логистический центр, где сходятся основные автомобильные и железнодорожные маршруты. Потеря этого узла нарушит систему снабжения украинской группировки в Донбассе.