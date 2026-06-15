Рейтинг@Mail.ru
Киев применяет тактику "выжженной земли" в Краматорске, заявил Мирошник - РИА Новости, 15.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:19 15.06.2026
Киев применяет тактику "выжженной земли" в Краматорске, заявил Мирошник

Мирошник: Киев использует тактику "выжженной земли", эвакуируя Краматорск

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне СВО
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие в зоне СВО . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник заявил, что киевский режим продолжает применять тактику "выжженной земли".
  • С 9 июня киевский режим принудительно эвакуирует семьи с детьми до 17 лет из Краматорска и готовит эвакуацию нескольких заводов.
  • Мирошник отметил, что действия киевского режима в отношении населения напоминают схему, уже отработанную украинской стороной в других населенных пунктах.
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Киев продолжает применять тактику "выжженной земли", объявляя массовую эвакуацию из Краматорска, киевский режим постарается уничтожить все на этой территории, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
В воскресенье в Минобороны России сообщили, что киевский режим с 9 июня принудительно эвакуирует семьи с детьми до 17 лет из Краматорска, а также готовит эвакуацию нескольких заводов.
Форма украинского военного - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
Военный ВСУ организовал фиктивный брак уклониста с женщиной-инвалидом
Вчера, 18:56
"Киев объявляет массовую эвакуацию, во-первых, (это) говорит о том, что они продолжают тактику выжженной земли. Они максимально постараются уничтожить все, что есть на этих территориях. Они сделают то, что было до этого сделано в Артемовске, в Красноармейске, в Димитрове. Когда эта территория полностью обезлюдела, полностью сожжена", - сказал Мирошник ИС "Вести".
Он отметил, что тех, кого не удается изгнать, каратели киевского режима будут убивать и этому свидетельствуют их действия в Селидове, Авдеевке и других населенных пунктах.
"Поэтому, к сожалению, мы вынуждены ждать именно этого. Поэтому пока речь идет о вывозе промышленного потенциала, дальше возьмутся за людей. Сначала за детей, потом уничтожение инфраструктуры, и убийство тех, кто не захочет подчиняться тем правилам, которые устанавливает киевский режим. Поэтому здесь это все достаточно понятно и прозрачно. Эта схема уже украинской стороной отработана", - подчеркнул Мирошник.
Освобождение Краматорска имеет стратегическое значение, открывая путь к установлению контроля над всей территории ДНР. Это один из ключевых элементов обороны ВСУ в регионе, в Краматорске находится логистический центр, где сходятся основные автомобильные и железнодорожные маршруты. Потеря этого узла нарушит систему снабжения украинской группировки в Донбассе.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
В Брянской области при ударе ВСУ погибли три мирных жителя
Вчера, 18:38
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКраматорскКиевРоссияРодион МирошникВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала