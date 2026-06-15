Киев применяет тактику "выжженной земли" в Краматорске, заявил Мирошник

"Поэтому, к сожалению, мы вынуждены ждать именно этого. Поэтому пока речь идет о вывозе промышленного потенциала, дальше возьмутся за людей. Сначала за детей, потом уничтожение инфраструктуры, и убийство тех, кто не захочет подчиняться тем правилам, которые устанавливает киевский режим. Поэтому здесь это все достаточно понятно и прозрачно. Эта схема уже украинской стороной отработана", - подчеркнул Мирошник.