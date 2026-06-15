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Патрушев: СССР после Второй мировой войны принес Европе мир и стабильность - РИА Новости, 15.06.2026
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17:45 15.06.2026
Патрушев: СССР после Второй мировой войны принес Европе мир и стабильность

Патрушев: СССР принес Европе стабильность, применяя силу лишь в ответ на террор

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПомощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев
Помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
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Помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Помощник президента России Николай Патрушев заявил, что СССР после Второй мировой войны принес Европе мир и стабильность.
  • Патрушев подчеркнул, что СССР применял силу только в ответ на террор, как в Венгрии в 1956 году, и отметил, что в Чехословакии в 1968 году удалось избежать потерь среди населения.
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. СССР после Второй мировой войны дал Европе мир и стабильность, а силу применял лишь в ответ на террор, заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев.
"Да, СССР принес в Европу мир и стабильность. Более того, многие страны соцлагеря жили гораздо лучше, чем СССР, который помогал им в том числе строить современную промышленность", - сказал Патрушев в интервью "Российской газете".
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Патрушев коснулся темы ввода советских войск в Венгрию в 1956 году и в Чехословакию в 1968 году.
"Советский Союз применял силу только в ответ на террор - как в Венгрии, где толпа буквально разрывала на части своих же сограждан", - подчеркнул он.
Что касается Чехословакии, то там вообще удалось избежать потерь среди населения, добавил Патрушев.
"Зато я что-то ни разу не слышал благодарности Запада, например, за то, что СССР добровольно позволил объединиться Германии. Без крови и даже без требований каких-либо компенсаций", - отметил помощник президента РФ.
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В миреСССРРоссияЕвропаНиколай ПатрушевВторая мировая война (1939-1945)
 
 
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