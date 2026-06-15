Патрушев: СССР после Второй мировой войны принес Европе мир и стабильность

Краткий пересказ от РИА ИИ Помощник президента России Николай Патрушев заявил, что СССР после Второй мировой войны принес Европе мир и стабильность.

Патрушев подчеркнул, что СССР применял силу только в ответ на террор, как в Венгрии в 1956 году, и отметил, что в Чехословакии в 1968 году удалось избежать потерь среди населения.

МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. СССР после Второй мировой войны дал Европе мир и стабильность, а силу применял лишь в ответ на террор, заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев.

"Да, СССР принес в Европу мир и стабильность. Более того, многие страны соцлагеря жили гораздо лучше, чем СССР, который помогал им в том числе строить современную промышленность", - сказал Патрушев в интервью " Российской газете ".

Патрушев коснулся темы ввода советских войск в Венгрию в 1956 году и в Чехословакию в 1968 году.

"Советский Союз применял силу только в ответ на террор - как в Венгрии, где толпа буквально разрывала на части своих же сограждан", - подчеркнул он.

Что касается Чехословакии, то там вообще удалось избежать потерь среди населения, добавил Патрушев.