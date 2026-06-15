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Патрушев: в российские порты регулярно приходят суда с минами на днище - РИА Новости, 15.06.2026
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17:07 15.06.2026 (обновлено: 17:44 15.06.2026)
Патрушев: в российские порты регулярно приходят суда с минами на днище

Патрушев: в российские порты регулярно приходят суда с прикрепленными минами

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкСекретарь Совета безопасности России Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В российские порты регулярно приходят торговые суда с закрепленными на днище магнитными минами.
  • Запад прорабатывает возможность превентивных ударов по базам ВМФ России.
  • Патрушев подчеркнул важность обеспечения боевой готовности флота и перехвата инициативы у берегов потенциального противника.
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. В российские порты стали часто приходить суда с минами, закрепленными на днище, заявил помощник президента, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.
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"Не секрет, что в наши порты уже регулярно приходят торговые суда с закрепленными на днище магнитными минами, то есть превращенные в плавучие бомбы. Мы эти мины обнаруживаем, обезвреживаем, но сам факт налицо. Кстати, есть подозрения, что мины ставятся в европейских портах", — сказал он в интервью "Российской газете".
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Патрушев добавил, что Запад прорабатывает возможность превентивных ударов по базам ВМФ России.
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"Поэтому важно обеспечить своевременное рассредоточение и боевую готовность флота, способность противостоять всему спектру угроз, включая беспилотники, кибератаки и, конечно, диверсии", — подчеркнул помощник президента.
При этом он отметил, что ВМФ за счет своей выучки и решительности должен перехватывать инициативу, навязывать свою волю оппонентам у их берегов.
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"Не нужно ждать момента, когда натовские корабли, самолеты, беспилотники появятся у наших морских границ — они и так стремятся находиться там на постоянной основе. Наоборот, нужно самим оказываться под носом у вероятного противника", — заключил Патрушев.
ФСБ 25 мая сообщила о предотвращении теракта на газовозе "Аррхениус", прибывшем из Бельгии в порт Усть-Луга для загрузки и дальнейшего следования в Турцию. К корпусу были прикреплены магнитные мины, предположительно, производства НАТО, с массой взрывчатки около семи килограммов.
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БезопасностьРоссияЕвропаБельгияНиколай ПатрушевФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)НАТОВМФ РФ
 
 
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