Патрушев: в российские порты регулярно приходят суда с минами на днище

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В российские порты регулярно приходят торговые суда с закрепленными на днище магнитными минами.
- Запад прорабатывает возможность превентивных ударов по базам ВМФ России.
- Патрушев подчеркнул важность обеспечения боевой готовности флота и перехвата инициативы у берегов потенциального противника.
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. В российские порты стали часто приходить суда с минами, закрепленными на днище, заявил помощник президента, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.
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"Не секрет, что в наши порты уже регулярно приходят торговые суда с закрепленными на днище магнитными минами, то есть превращенные в плавучие бомбы. Мы эти мины обнаруживаем, обезвреживаем, но сам факт налицо. Кстати, есть подозрения, что мины ставятся в европейских портах", — сказал он в интервью "Российской газете".
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Патрушев добавил, что Запад прорабатывает возможность превентивных ударов по базам ВМФ России.
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"Поэтому важно обеспечить своевременное рассредоточение и боевую готовность флота, способность противостоять всему спектру угроз, включая беспилотники, кибератаки и, конечно, диверсии", — подчеркнул помощник президента.
При этом он отметил, что ВМФ за счет своей выучки и решительности должен перехватывать инициативу, навязывать свою волю оппонентам у их берегов.
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"Не нужно ждать момента, когда натовские корабли, самолеты, беспилотники появятся у наших морских границ — они и так стремятся находиться там на постоянной основе. Наоборот, нужно самим оказываться под носом у вероятного противника", — заключил Патрушев.