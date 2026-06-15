В Минтруде рассказали о праве россиян на отпуск для подготовки к свадьбе

МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Россиянин имеет право оформить отпуск за свой счет продолжительностью до 5 календарных дней для подготовки к свадьбе, работодатель не может отказать в предоставлении такого отпуска, сообщает Минтруд.

Уточняется, что такой отпуск предоставляется на основании письменного заявления работника. Дни отдыха, предоставленные в связи со свадьбой, не влияют на основной отпуск, то есть не вычитаются из ежегодного оплачиваемого отпуска. Право на такой отпуск есть даже у тех, кто устроился на работу совсем недавно.