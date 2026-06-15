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В Минтруде рассказали о праве россиян на отпуск для подготовки к свадьбе - РИА Новости, 15.06.2026
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11:21 15.06.2026 (обновлено: 11:29 15.06.2026)
В Минтруде рассказали о праве россиян на отпуск для подготовки к свадьбе

Минтруд: россияне могут взять отпуск за свой счет для подготовки к свадьбе

© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкТоржественная церемония бракосочетания
Торжественная церемония бракосочетания - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости
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Торжественная церемония бракосочетания. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россияне имеют право оформить отпуск за свой счет продолжительностью до 5 календарных дней для подготовки к свадьбе.
  • Работодатель не может отказать, он предоставляется на основании письменного заявления работника.
  • Отпуск для подготовки к свадьбе не влияет на основной отпуск, но если его взять во время испытательного срока, то срок испытания будет продлен на количество дней отсутствия на работе.
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Россиянин имеет право оформить отпуск за свой счет продолжительностью до 5 календарных дней для подготовки к свадьбе, работодатель не может отказать в предоставлении такого отпуска, сообщает Минтруд.
«
"Летом традиционно начинается сезон свадеб. Чтобы спокойно подготовиться к важному дню, работник может оформить отпуск за свой счет - до 5 календарных дней. Работодатель не может отказать", - говорится в сообщении в канале министерства на платформе "Макс".
Уточняется, что такой отпуск предоставляется на основании письменного заявления работника. Дни отдыха, предоставленные в связи со свадьбой, не влияют на основной отпуск, то есть не вычитаются из ежегодного оплачиваемого отпуска. Право на такой отпуск есть даже у тех, кто устроился на работу совсем недавно.
Россиянин также может взять отпуск для подготовки к свадьбе во время испытательного срока, однако в этом случае срок испытания будет продлен на количество дней отсутствия на работе.
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