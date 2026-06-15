В Минтруде рассказали о праве россиян на отпуск для подготовки к свадьбе

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россияне имеют право оформить отпуск за свой счет продолжительностью до 5 календарных дней для подготовки к свадьбе.
- Работодатель не может отказать, он предоставляется на основании письменного заявления работника.
- Отпуск для подготовки к свадьбе не влияет на основной отпуск, но если его взять во время испытательного срока, то срок испытания будет продлен на количество дней отсутствия на работе.
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Россиянин имеет право оформить отпуск за свой счет продолжительностью до 5 календарных дней для подготовки к свадьбе, работодатель не может отказать в предоставлении такого отпуска, сообщает Минтруд.
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"Летом традиционно начинается сезон свадеб. Чтобы спокойно подготовиться к важному дню, работник может оформить отпуск за свой счет - до 5 календарных дней. Работодатель не может отказать", - говорится в сообщении в канале министерства на платформе "Макс".
Уточняется, что такой отпуск предоставляется на основании письменного заявления работника. Дни отдыха, предоставленные в связи со свадьбой, не влияют на основной отпуск, то есть не вычитаются из ежегодного оплачиваемого отпуска. Право на такой отпуск есть даже у тех, кто устроился на работу совсем недавно.
Россиянин также может взять отпуск для подготовки к свадьбе во время испытательного срока, однако в этом случае срок испытания будет продлен на количество дней отсутствия на работе.
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