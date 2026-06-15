МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон и глава французского МИД Жан-Ноэль Барро ни слова не говорят о преступлениях Владимира Зеленского, зато сразу делают фейк с обвинениями в адрес России о том, что якобы был нансен удар по комплексу зданий Киево-Печерской лавры, сообщили в МИД РФ.

На прошлой неделе ВСУ нанесли удар по музею "Оборона Севастополя", атака длилась несколько часов, разгорелся пожар. В результате атаки была практически уничтожена панорама "Оборона Севастополя", воссозданная в советское время. Фрагменты оригинальной работы Франца Рубо находятся в филиале музея и повреждены не были. Сообщалось, что восстановление здания музея и панорамы займет примерно пять лет.