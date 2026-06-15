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Макрон и Барро не говорят о преступлениях Зеленского, заявил МИД - РИА Новости, 15.06.2026
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22:53 15.06.2026 (обновлено: 22:54 15.06.2026)
Макрон и Барро не говорят о преступлениях Зеленского, заявил МИД

МИД: Макрон и Барро не говорят о преступлениях Зеленского, но делают фейки о РФ

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЗдание МИД России в Москве
Здание МИД России в Москве - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Здание МИД России в Москве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • МИД утверждает, что Эммануэль Макрон и Жан-Ноэль Барро не говорят о преступлениях Владимира Зеленского.
  • В Минобороны России сообщили, что комплекс зданий Киево-Печерской лавры был поражен ракетой ЗРК Patriot ВСУ.
  • В российском ведомстве считают обвинения в адрес России по поводу удара по Киево-Печерской лавре фейком.
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон и глава французского МИД Жан-Ноэль Барро ни слова не говорят о преступлениях Владимира Зеленского, зато сразу делают фейк с обвинениями в адрес России о том, что якобы был нансен удар по комплексу зданий Киево-Печерской лавры, сообщили в МИД РФ.
Комплекс зданий Киево-Печерской лавры был поражен ракетой американского зенитного ракетного комплекса Patriot ВСУ, причиной могла стать ракета с истекшими сроками годности, сообщили ранее в Минобороны России.
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"Обо всём этом — реальных преступлениях Зеленского — ни Макрон, ни Барро не проронили ни слова. Зато, не медля ни секунды, поспешили сотворить очередной грубый фейк с обвинениями в адрес России. Это, конечно, проще, чем признавать свое соучастие в убийстве мирных жителей", - говорится в материале российского ведомства в рубрике Антифейк, опубликованном в Telegram-канале.
На прошлой неделе ВСУ нанесли удар по музею "Оборона Севастополя", атака длилась несколько часов, разгорелся пожар. В результате атаки была практически уничтожена панорама "Оборона Севастополя", воссозданная в советское время. Фрагменты оригинальной работы Франца Рубо находятся в филиале музея и повреждены не были. Сообщалось, что восстановление здания музея и панорамы займет примерно пять лет.
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