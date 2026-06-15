Краткий пересказ от РИА ИИ
- МИД утверждает, что Эммануэль Макрон и Жан-Ноэль Барро не говорят о преступлениях Владимира Зеленского.
- В Минобороны России сообщили, что комплекс зданий Киево-Печерской лавры был поражен ракетой ЗРК Patriot ВСУ.
- В российском ведомстве считают обвинения в адрес России по поводу удара по Киево-Печерской лавре фейком.
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон и глава французского МИД Жан-Ноэль Барро ни слова не говорят о преступлениях Владимира Зеленского, зато сразу делают фейк с обвинениями в адрес России о том, что якобы был нансен удар по комплексу зданий Киево-Печерской лавры, сообщили в МИД РФ.
Комплекс зданий Киево-Печерской лавры был поражен ракетой американского зенитного ракетного комплекса Patriot ВСУ, причиной могла стать ракета с истекшими сроками годности, сообщили ранее в Минобороны России.
"Обо всём этом — реальных преступлениях Зеленского — ни Макрон, ни Барро не проронили ни слова. Зато, не медля ни секунды, поспешили сотворить очередной грубый фейк с обвинениями в адрес России. Это, конечно, проще, чем признавать свое соучастие в убийстве мирных жителей", - говорится в материале российского ведомства в рубрике Антифейк, опубликованном в Telegram-канале.
На прошлой неделе ВСУ нанесли удар по музею "Оборона Севастополя", атака длилась несколько часов, разгорелся пожар. В результате атаки была практически уничтожена панорама "Оборона Севастополя", воссозданная в советское время. Фрагменты оригинальной работы Франца Рубо находятся в филиале музея и повреждены не были. Сообщалось, что восстановление здания музея и панорамы займет примерно пять лет.