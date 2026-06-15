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Суд в Гааге не нашел экологических нарушений со стороны России в Крыму - РИА Новости, 15.06.2026
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17:51 15.06.2026 (обновлено: 18:06 15.06.2026)
Суд в Гааге не нашел экологических нарушений со стороны России в Крыму

МИД: суд в Гааге не нашел экологических нарушений со стороны России в Крыму

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел Российской Федерации
Здание Министерства иностранных дел Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Арбитраж в Гааге отклонил все обвинения Украины о якобы нанесении ущерба экологии со стороны России в акватории Крыма.
  • Признано, что в России действует эффективная система экологического мониторинга.
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Арбитраж в Гааге отклонил все обвинения Украины о якобы нанесении ущерба экологии со стороны РФ в акватории Крыма, сообщили в российском МИД.
"Арбитраж также отклонил все заявления украинской стороны о якобы нанесении Россией ущерба экологии. Признано, что в России действует эффективная система экологического мониторинга",- говорится в сообщении ведомства в связи с победой России в международном арбитраже по правам прибрежного государства в Черном море, Азовском море и Керченском проливе.
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
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