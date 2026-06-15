Суд в Гааге не нашел экологических нарушений со стороны России в Крыму

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Арбитраж в Гааге отклонил все обвинения Украины о якобы нанесении ущерба экологии со стороны России в акватории Крыма.
- Признано, что в России действует эффективная система экологического мониторинга.
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Арбитраж в Гааге отклонил все обвинения Украины о якобы нанесении ущерба экологии со стороны РФ в акватории Крыма, сообщили в российском МИД.
"Арбитраж также отклонил все заявления украинской стороны о якобы нанесении Россией ущерба экологии. Признано, что в России действует эффективная система экологического мониторинга",- говорится в сообщении ведомства в связи с победой России в международном арбитраже по правам прибрежного государства в Черном море, Азовском море и Керченском проливе.