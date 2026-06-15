Краткий пересказ от РИА ИИ
- Попытка Украины и стран Запада объявить Керченский пролив «международным» с правом прохода судов любых государств провалилась.
- Впервые в истории в юридически обязательном решении признан статус Керченского пролива и Азовского моря как внутренних вод России.
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Украина и страны Запада провалили попытку объявить Керченский пролив "международным", с правом прохода судов любых государств, заявили в российском дипведмостве.
"Провалилась и попытка Украины при поддержке стран Запада объявить Керченский пролив "международным", с правом прохода судов любых государств, включая военные корабли", - говорится в сообщении министерства в связи с победой России в международном арбитраже по правам прибрежного государства в Черном море, Азовском море и Керченском проливе.
Впервые в истории в юридически обязательном решении официально признан статус Керченского пролива и Азовского моря как внутренних вод, являющихся частью суверенной государственной территории, подчеркнули в ведомстве.