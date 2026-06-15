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МИД прокомментировал попытки объявить Керченский пролив международным - РИА Новости, 15.06.2026
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17:47 15.06.2026 (обновлено: 17:53 15.06.2026)
МИД прокомментировал попытки объявить Керченский пролив международным

МИД: Украина и Запад не смогли объявить Керченский пролив международным

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел Российской Федерации
Здание Министерства иностранных дел Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
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Здание Министерства иностранных дел Российской Федерации. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Попытка Украины и стран Запада объявить Керченский пролив «международным» с правом прохода судов любых государств провалилась.
  • Впервые в истории в юридически обязательном решении признан статус Керченского пролива и Азовского моря как внутренних вод России.
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Украина и страны Запада провалили попытку объявить Керченский пролив "международным", с правом прохода судов любых государств, заявили в российском дипведмостве.
"Провалилась и попытка Украины при поддержке стран Запада объявить Керченский пролив "международным", с правом прохода судов любых государств, включая военные корабли", - говорится в сообщении министерства в связи с победой России в международном арбитраже по правам прибрежного государства в Черном море, Азовском море и Керченском проливе.
Впервые в истории в юридически обязательном решении официально признан статус Керченского пролива и Азовского моря как внутренних вод, являющихся частью суверенной государственной территории, подчеркнули в ведомстве.
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УкраинаРоссияАзовское мореКерченский пролив
 
 
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