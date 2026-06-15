МИД прокомментировал попытки объявить Керченский пролив международным

МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Украина и страны Запада провалили попытку объявить Керченский пролив "международным", с правом прохода судов любых государств, заявили в российском дипведмостве.

Впервые в истории в юридически обязательном решении официально признан статус Керченского пролива и Азовского моря как внутренних вод, являющихся частью суверенной государственной территории, подчеркнули в ведомстве.