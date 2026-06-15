Краткий пересказ от РИА ИИ
- Международное арбитражное решение вынесено в пользу России по правам прибрежного государства в Черном море, Азовском море и Керченском проливе.
- В МИД заявили, что это является поражением Украины и Запада.
МОСКВА, 15 июн – РИА Новости. Решение международного арбитража в пользу РФ по правам прибрежного государства в Черном море, Азовском море и Керченском проливе – это поражение Украины и Запада, заявили в понедельник в МИД РФ.
"Это решение арбитража – чувствительное поражение Украины и Запада в развязанной ими "юридической войне" против России", - сказано в заявлении на сайте министерства в связи с победой России в длившемся 10 лет арбитражном разбирательстве между Российской Федерацией и Украиной о правах прибрежного государства в Керченском проливе, Азовском море и водах Черного моря вокруг Крыма.