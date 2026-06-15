МИД: арбитраж в Гааге отклонил требование Киева о демонтаже Крымского моста

МОСКВА, 15 июн – РИА Новости. Арбитраж в Гааге отклонил абсурдное и циничное требование Украины о демонтаже Крымского моста, заявили в понедельник в МИД РФ.

"Само заявление этого заведомо невыполнимого требования показало бесчеловечную сущность киевского режима, до сих пор стремящегося "наказать" крымчан за их выбор в пользу России. Утверждения украинской стороны о якобы препятствовании Крымского моста навигации судов в данных акваториях признаны необоснованными", - подчеркивается в заявлении.