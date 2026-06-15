МИД: арбитраж в Гааге отклонил требование Киева о демонтаже Крымского моста

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Арбитраж в Гааге отклонил требование Украины о демонтаже Крымского моста, заявили в МИД.
- Утверждения украинской стороны о препятствовании Крымского моста навигации судов признали необоснованными.
МОСКВА, 15 июн – РИА Новости. Арбитраж в Гааге отклонил абсурдное и циничное требование Украины о демонтаже Крымского моста, заявили в понедельник в МИД РФ.
"Отклонено абсурдное и циничное требование Украины о демонтаже Крымского моста", - говорится в заявлении на сайте министерства в связи с победой России в длившемся 10 лет арбитражном разбирательстве между Российской Федерацией и Украиной о правах прибрежного государства в Керченском проливе, Азовском море и водах Черного моря вокруг Крыма.
"Само заявление этого заведомо невыполнимого требования показало бесчеловечную сущность киевского режима, до сих пор стремящегося "наказать" крымчан за их выбор в пользу России. Утверждения украинской стороны о якобы препятствовании Крымского моста навигации судов в данных акваториях признаны необоснованными", - подчеркивается в заявлении.