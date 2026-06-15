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МИД: усилия Киева оспорить суверенитет России над Крымом потерпели крах - РИА Новости, 15.06.2026
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17:38 15.06.2026 (обновлено: 17:47 15.06.2026)
МИД: усилия Киева оспорить суверенитет России над Крымом потерпели крах

МИД: усилия Украины оспорить суверенитет России над Крымом потерпели крах

© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Попытки Украины оспорить суверенитет России над Крымом и прилегающими водами потерпели крах, заявили в МИД.
  • Россия победила в длившемся 10 лет арбитражном разбирательстве с Украиной о правах прибрежного государства в Керченском проливе, Азовском море и водах Черного моря вокруг Крыма.
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Попытки Киева в судебном порядке оспорить суверенитет РФ над Крымом и прилегающими водами потерпели крах, заявили в понедельник в МИД РФ.
"Потерпели крах усилия Киева оспорить суверенитет Российской Федерации над Крымским полуостровом и прилегающими к нему морскими пространствами", - сказано в заявлении на сайте министерства в связи с победой России в длившемся 10 лет арбитражном разбирательстве между Российской Федерацией и Украиной о правах прибрежного государства в Керченском проливе, Азовском море и водах Черного моря вокруг Крыма.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
МИД назвал решение арбитража в Гааге в пользу России поражением Украины
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РоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)КиевРеспублика КрымУкраина
 
 
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