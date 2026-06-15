МИД: усилия Киева оспорить суверенитет России над Крымом потерпели крах

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Попытки Украины оспорить суверенитет России над Крымом и прилегающими водами потерпели крах, заявили в МИД.
- Россия победила в длившемся 10 лет арбитражном разбирательстве с Украиной о правах прибрежного государства в Керченском проливе, Азовском море и водах Черного моря вокруг Крыма.
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Попытки Киева в судебном порядке оспорить суверенитет РФ над Крымом и прилегающими водами потерпели крах, заявили в понедельник в МИД РФ.
"Потерпели крах усилия Киева оспорить суверенитет Российской Федерации над Крымским полуостровом и прилегающими к нему морскими пространствами", - сказано в заявлении на сайте министерства в связи с победой России в длившемся 10 лет арбитражном разбирательстве между Российской Федерацией и Украиной о правах прибрежного государства в Керченском проливе, Азовском море и водах Черного моря вокруг Крыма.