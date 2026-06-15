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Россия победила в арбитраже по правам прибрежного государства в Черном море - РИА Новости, 15.06.2026
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17:38 15.06.2026 (обновлено: 18:21 15.06.2026)
Россия победила в арбитраже по правам прибрежного государства в Черном море

МИД: РФ победила в арбитраже по правам прибрежного государства в Черном море

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкПоселок Лермонтово в Краснодарском крае
Поселок Лермонтово в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Поселок Лермонтово в Краснодарском крае. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Москва победила в споре с Киевом по правам прибрежного государства в Черном, Азовском морях и Керченском проливе.
  • Требования Украины, обвинявшей Россию в нарушении Конвенции ООН по морскому праву, были отвергнуты.
  • Арбитраж отказал ей в "компенсациях" и "репарациях" за использование природных ресурсов в акватории Крыма и отклонил другие требования.
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Россия победила в споре с Украиной по правам прибрежного государства в Черном, Азовском морях и Керченском проливе, сообщил МИД.
«
"Арбитраж в составе пяти независимых арбитров из Алжира, Великобритании, Мексики, России и Республики Кореи вынес единогласное решение. Дело, имеющее крупное геополитическое, международно-правовое и историческое измерение, завершилось убедительной победой Российской Федерации", — написало ведомство на своем сайте.
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В министерстве рассказали, что сегодня в Гааге огласили окончательное решение по делу, длившемуся десять лет. Усилия оспорить суверенитет России над Крымом и прилегающими водами потерпели крах.
Главные итоги разбирательства:
  • многочисленные требования Киева, обвинившего Москву в нарушении десятков статей Конвенции ООН по морскому праву, отвергнуты;
  • арбитраж в Гааге отказал Украине в "компенсациях" и "репарациях" за использование природных ресурсов в акватории Крыма;
  • провалилась и попытка Киева при поддержке Запада объявить Керченский пролив "международным" — с правом прохода судов любых государств, включая военные корабли;
  • арбитры отклонили абсурдное и циничное требование о демонтаже Крымского моста;
  • отвергнуты и все обвинения о якобы нанесении ущерба экологии с российской стороны в акватории Крыма;
  • впервые в истории официально признан статус Керченского пролива и Азовского моря как внутренних вод.
МИД назвал решение арбитража чувствительным поражением Украины и западных стран в развязанной ими юридической войне против России.
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РоссияАзовское мореЧерное мореМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Республика КрымУкраинаООНВ мире
 
 
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