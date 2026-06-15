Россия победила в арбитраже по правам прибрежного государства в Черном море

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Москва победила в споре с Киевом по правам прибрежного государства в Черном, Азовском морях и Керченском проливе.
- Требования Украины, обвинявшей Россию в нарушении Конвенции ООН по морскому праву, были отвергнуты.
- Арбитраж отказал ей в "компенсациях" и "репарациях" за использование природных ресурсов в акватории Крыма и отклонил другие требования.
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Россия победила в споре с Украиной по правам прибрежного государства в Черном, Азовском морях и Керченском проливе, сообщил МИД.
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"Арбитраж в составе пяти независимых арбитров из Алжира, Великобритании, Мексики, России и Республики Кореи вынес единогласное решение. Дело, имеющее крупное геополитическое, международно-правовое и историческое измерение, завершилось убедительной победой Российской Федерации", — написало ведомство на своем сайте.
В министерстве рассказали, что сегодня в Гааге огласили окончательное решение по делу, длившемуся десять лет. Усилия оспорить суверенитет России над Крымом и прилегающими водами потерпели крах.
Главные итоги разбирательства:
- многочисленные требования Киева, обвинившего Москву в нарушении десятков статей Конвенции ООН по морскому праву, отвергнуты;
- арбитраж в Гааге отказал Украине в "компенсациях" и "репарациях" за использование природных ресурсов в акватории Крыма;
- провалилась и попытка Киева при поддержке Запада объявить Керченский пролив "международным" — с правом прохода судов любых государств, включая военные корабли;
- арбитры отклонили абсурдное и циничное требование о демонтаже Крымского моста;
- отвергнуты и все обвинения о якобы нанесении ущерба экологии с российской стороны в акватории Крыма;
- впервые в истории официально признан статус Керченского пролива и Азовского моря как внутренних вод.
МИД назвал решение арбитража чувствительным поражением Украины и западных стран в развязанной ими юридической войне против России.