В МИД рассказали, по каким причинам в странах ЕС могут задержать россиян

Краткий пересказ от РИА ИИ Директор консульского департамента МИД РФ Алексей Климов предупредил россиян о рисках задержания при поездках в страны ЕС и другие недружественные государства.

Климов рекомендовал тщательно взвешивать необходимость въезда на территории ЕС даже транзитом и учитывать увеличение очередей в визовых центрах.

Он напомнил о важности заключения договора добровольного медицинского страхования за рубежом, так как при его отсутствии все расходы на медицинскую помощь и репатриацию будут нести сами туристы.

МОСКВА, 15 июн – РИА Новости. Россиян при планировании поездок в страны ЕС, а также другие недружественные государства в текущей геополитической ситуации следует учитывать риски задержания под различными предлогами, в том числе за поддержку СВО или посещение Крыма, заявил в интервью РИА Новости директор консульского департамента МИД РФ Алексей Климов.

"При планировании поездки в страны-члены Евросоюза и другие иностранные государства, совершающие недружественные действия в отношении РФ россиянам в текущей геополитической ситуации следует также учитывать существующие серьезные риски задержания, в том числе с перспективой выдачи в третью страну… Предлоги могут быть любыми: посещение Крыма , поддержка либо участие в специальной военной операции, подозрения в "нарушении санкционного режима", - сказал Климов.

Он рекомендовал тщательно взвешивать необходимость и целесообразность въезда на территории ЕС даже транзитом.

Климов указал, что россиянам, планирующим отдых в странах Евросоюза, следует учитывать существенное увеличение очередей в визовых центрах.

Он добавил, что из-за внедрения в аэропортах ЕС системы биометрической регистрации пассажирам с пересадками внутри Шенгенской зоны рекомендуется закладывать на прохождение контроля значительно больше времени.

Климов напомнил, что в обязательном порядке следует заключать договор добровольного медицинского страхования за рубежом.