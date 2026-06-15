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В МИД рассказали, по каким причинам в странах ЕС могут задержать россиян - РИА Новости, 15.06.2026
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Туризм
 
03:01 15.06.2026
В МИД рассказали, по каким причинам в странах ЕС могут задержать россиян

Климов: в ЕС российских туристов могут задержать за поддержку СВО

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© РИА Новости / Антон Денисов
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Здание Министерства иностранных дел РФ . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Директор консульского департамента МИД РФ Алексей Климов предупредил россиян о рисках задержания при поездках в страны ЕС и другие недружественные государства.
  • Климов рекомендовал тщательно взвешивать необходимость въезда на территории ЕС даже транзитом и учитывать увеличение очередей в визовых центрах.
  • Он напомнил о важности заключения договора добровольного медицинского страхования за рубежом, так как при его отсутствии все расходы на медицинскую помощь и репатриацию будут нести сами туристы.
МОСКВА, 15 июн – РИА Новости. Россиян при планировании поездок в страны ЕС, а также другие недружественные государства в текущей геополитической ситуации следует учитывать риски задержания под различными предлогами, в том числе за поддержку СВО или посещение Крыма, заявил в интервью РИА Новости директор консульского департамента МИД РФ Алексей Климов.
"При планировании поездки в страны-члены Евросоюза и другие иностранные государства, совершающие недружественные действия в отношении РФ россиянам в текущей геополитической ситуации следует также учитывать существующие серьезные риски задержания, в том числе с перспективой выдачи в третью страну… Предлоги могут быть любыми: посещение Крыма, поддержка либо участие в специальной военной операции, подозрения в "нарушении санкционного режима", - сказал Климов.
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Он рекомендовал тщательно взвешивать необходимость и целесообразность въезда на территории ЕС даже транзитом.
Климов указал, что россиянам, планирующим отдых в странах Евросоюза, следует учитывать существенное увеличение очередей в визовых центрах.
Он добавил, что из-за внедрения в аэропортах ЕС системы биометрической регистрации пассажирам с пересадками внутри Шенгенской зоны рекомендуется закладывать на прохождение контроля значительно больше времени.
Климов напомнил, что в обязательном порядке следует заключать договор добровольного медицинского страхования за рубежом.
"Важно понимать, что при отсутствии такого договора все расходы по оказанию медицинской помощи в стране временного пребывания и при необходимости репатриации на Родину будет нести только сам турист", - подчеркнул директор консульского департамента МИД РФ.
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