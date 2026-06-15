Меморандум США и Ирана подписали Трамп, Вэнс и Галибаф, сообщили СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дональд Трамп, Джей Ди Вэнс и Мохаммад-Багер Галибаф подписали меморандум о взаимопонимании между США и Ираном в электронном виде.
- Об этом сообщил журналист портала Axios Барак Равид со ссылкой на американского чиновника.
ВАШИНГТОН, 15 июн - РИА Новости. Меморандум о взаимопонимании между США и Ираном подписали в электронном виде американский лидер Дональд Трамп, вице-президент Джей Ди Вэнс и спикер иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф, утверждает журналист портала Axios со ссылкой на американского чиновника.
В понедельник Вэнс заявил, что сделка с Ираном была подписана в электронном виде в воскресенье, но не уточнил, кем именно.