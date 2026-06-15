Рейтинг@Mail.ru
Меморандум США и Ирана подписали Трамп, Вэнс и Галибаф, сообщили СМИ - РИА Новости, 15.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:46 15.06.2026 (обновлено: 18:50 15.06.2026)
Меморандум США и Ирана подписали Трамп, Вэнс и Галибаф, сообщили СМИ

Равид: меморандум США и Ирана в электронном виде подписали Трамп, Вэнс и Галибаф

© AP Photo / Ryan MurphyФлаг США виден сквозь флаг Ирана
Флаг США виден сквозь флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© AP Photo / Ryan Murphy
Флаг США виден сквозь флаг Ирана. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дональд Трамп, Джей Ди Вэнс и Мохаммад-Багер Галибаф подписали меморандум о взаимопонимании между США и Ираном в электронном виде.
  • Об этом сообщил журналист портала Axios Барак Равид со ссылкой на американского чиновника.
ВАШИНГТОН, 15 июн - РИА Новости. Меморандум о взаимопонимании между США и Ираном подписали в электронном виде американский лидер Дональд Трамп, вице-президент Джей Ди Вэнс и спикер иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф, утверждает журналист портала Axios со ссылкой на американского чиновника.
В понедельник Вэнс заявил, что сделка с Ираном была подписана в электронном виде в воскресенье, но не уточнил, кем именно.
"Трамп и Вэнс подписали меморандум о взаимопонимании с Ираном в электронном виде. Галибаф подписал его со стороны Ирана", - написал журналист портала Барак Равид в соцсети X.
Иранский флаг на площади Азади в Тегеране - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
Главы делегаций Ирана и США могут провести встречу в Женеве 19 июня
Вчера, 18:36
 
СШАИранВоенная операция США и Израиля против ИранаВ миреДональд ТрампМохаммад-Багер Галибаф
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала