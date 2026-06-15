Меморандум США и Ирана подписали Трамп, Вэнс и Галибаф, сообщили СМИ

ВАШИНГТОН, 15 июн - РИА Новости. Меморандум о взаимопонимании между США и Ираном подписали в электронном виде американский лидер Дональд Трамп, вице-президент Джей Ди Вэнс и спикер иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф, утверждает журналист портала Axios со ссылкой на американского чиновника.