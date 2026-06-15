США обязались не наращивать силы на Ближнем Востоке, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- США обязались приостановить действие санкций на экспорт иранской нефти и нефтепродуктов, а также не вводить новые санкции в отношении Тегерана.
- США пообещали не наращивать свои вооруженные силы на Ближнем Востоке.
ТЕГЕРАН, 15 июн – РИА Новости. США обязались приостановить действие санкций на экспорт иранской нефти и нефтепродуктов, не вводить новые санкции в отношении Тегерана, а также не наращивать свои вооруженные силы на Ближнем Востоке, передает иранское агентство Mehr cо ссылкой на проект меморандума о взаимопонимании между странами.
"Должны быть приостановлены санкции на продажу нефти, нефтехимической продукции и производных продуктов нефтехимии… США обязуются не наращивать свои силы в регионе Ближнего Востока и не вводить новые санкции в отношении Ирана", - цитирует Mehr текст проекта меморандума.
Ранее замглавы МИД Ирана Казем Гариб-Абади подтвердил завершение работы над меморандумом о взаимопонимании между Ираном и США, его подписание состоится в пятницу 19 июня в Швейцарии.