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США обязались не наращивать силы на Ближнем Востоке, пишут СМИ - РИА Новости, 15.06.2026
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02:00 15.06.2026 (обновлено: 02:20 15.06.2026)
США обязались не наращивать силы на Ближнем Востоке, пишут СМИ

Mehr: США обязались не наращивать силы на Ближнем Востоке

© РИА Новости / Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкБашня Азади в Тегеране
Башня Азади в Тегеране - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Башня Азади в Тегеране. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • США обязались приостановить действие санкций на экспорт иранской нефти и нефтепродуктов, а также не вводить новые санкции в отношении Тегерана.
  • США пообещали не наращивать свои вооруженные силы на Ближнем Востоке.
ТЕГЕРАН, 15 июн – РИА Новости. США обязались приостановить действие санкций на экспорт иранской нефти и нефтепродуктов, не вводить новые санкции в отношении Тегерана, а также не наращивать свои вооруженные силы на Ближнем Востоке, передает иранское агентство Mehr cо ссылкой на проект меморандума о взаимопонимании между странами.
"Должны быть приостановлены санкции на продажу нефти, нефтехимической продукции и производных продуктов нефтехимии… США обязуются не наращивать свои силы в регионе Ближнего Востока и не вводить новые санкции в отношении Ирана", - цитирует Mehr текст проекта меморандума.
Ранее замглавы МИД Ирана Казем Гариб-Абади подтвердил завершение работы над меморандумом о взаимопонимании между Ираном и США, его подписание состоится в пятницу 19 июня в Швейцарии.
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В миреСШАИранКазем Гариб-АбадиБлижний ВостокВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
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