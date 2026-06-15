В Ингушетии ищут восьмилетнего мальчика, пропавшего на реке Сунжа

ПЯТИГОРСК, 15 июня – РИА Новости. Восьмилетний мальчик пропал на реке Сунжа в городе Карабулак Ингушетии, спасатели ведут его поиски, сообщило главное управление МЧС РФ по региону.

Отмечается, что на месте происшествия работают восемь человек и две единицы техники.