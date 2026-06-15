В Ингушетии ищут восьмилетнего мальчика, пропавшего на реке Сунжа

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В городе Карабулак в Ингушетии на реке Сунжа пропал восьмилетний мальчик.
- Спасатели МЧС России ведут поисково-спасательные работы на месте происшествия.
ПЯТИГОРСК, 15 июня – РИА Новости. Восьмилетний мальчик пропал на реке Сунжа в городе Карабулак Ингушетии, спасатели ведут его поиски, сообщило главное управление МЧС РФ по региону.
"Спасатели МЧС России ведут поисково-спасательные работы по поиску пропавшего ребенка в реке Сунжа. В 12.36 (совпадает с мск) 15 июня в дежурную смену главного управления МЧС России по Республике Ингушетия поступила информация о том, что в городе Карабулак в реке Сунжа пропал (предположительно утонул) мальчик восьми лет", – говорится в сообщении.
Отмечается, что на месте происшествия работают восемь человек и две единицы техники.