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В Ингушетии ищут восьмилетнего мальчика, пропавшего на реке Сунжа - РИА Новости, 15.06.2026
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20:47 15.06.2026
В Ингушетии ищут восьмилетнего мальчика, пропавшего на реке Сунжа

МЧС: спасатели ищут восьмилетнего мальчика, пропавшего на реке Сунжа в Ингушетии

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкНашивка сотрудника МЧС России
Нашивка сотрудника МЧС России - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В городе Карабулак в Ингушетии на реке Сунжа пропал восьмилетний мальчик.
  • Спасатели МЧС России ведут поисково-спасательные работы на месте происшествия.
ПЯТИГОРСК, 15 июня – РИА Новости. Восьмилетний мальчик пропал на реке Сунжа в городе Карабулак Ингушетии, спасатели ведут его поиски, сообщило главное управление МЧС РФ по региону.
"Спасатели МЧС России ведут поисково-спасательные работы по поиску пропавшего ребенка в реке Сунжа. В 12.36 (совпадает с мск) 15 июня в дежурную смену главного управления МЧС России по Республике Ингушетия поступила информация о том, что в городе Карабулак в реке Сунжа пропал (предположительно утонул) мальчик восьми лет", – говорится в сообщении.
Отмечается, что на месте происшествия работают восемь человек и две единицы техники.
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ПроисшествияРеспублика ИнгушетияРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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