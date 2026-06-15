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Десять человек утонули за выходные на водоемах Подмосковья - РИА Новости, 15.06.2026
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11:50 15.06.2026
Десять человек утонули за выходные на водоемах Подмосковья

МЧС: две женщины и восемь мужчин утонули за выходные на водоемах Подмосковья

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкОтдыхающие на речке Нара в Подмосковье
Отдыхающие на речке Нара в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Отдыхающие на речке Нара в Подмосковье. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • За длинные выходные на водоемах Московской области утонули две женщины и восемь мужчин.
  • Тело одного из утонувших на данный момент не найдено.
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Две женщины и восемь мужчин утонули за длинные выходные на водоемах Московской области, тело одного из них пока не найдено, сообщает региональный главк МЧС России.
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В субботу в деревне Попово на реке Лопасня под Чеховом утонул мужчина 1962 года рождения. Из Кореневского пруда в поселке городского типа Красково в Люберецком городском округе водолазы "Мособлпожспаса" извлекли тело женщины 1993 года рождения. На Озернинском водохранилище возле деревни Мытники Рузского муниципального округа выпал из моторной лодки и утонул нетрезвый мужчина 1985 года рождения. Из Москвы-реки в селе Сергиевское вблизи Коломны извлечено из воды тело мужчины 2002 года рождения. Тело еще одной женщины достали из Клязьмы в Ногинске водолазы местного спасательного центра МЧС, ее личность устанавливается.
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