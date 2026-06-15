Десять человек утонули за выходные на водоемах Подмосковья

Краткий пересказ от РИА ИИ
- За длинные выходные на водоемах Московской области утонули две женщины и восемь мужчин.
- Тело одного из утонувших на данный момент не найдено.
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Две женщины и восемь мужчин утонули за длинные выходные на водоемах Московской области, тело одного из них пока не найдено, сообщает региональный главк МЧС России.
В пятницу в большом Дзержинском карьере в городском округе Люберцы утонул мужчина 2006 года рождения. В Красноармейске (Пушкинский городской округ) извлечено тело мужчины 1955 года рождения. В деревне Лиды (горокруг Кашира) на Оке при купании в необорудованном месте утонул парень 2005 года рождения.
В Дагестане нашли тело подростка, утонувшего в реке
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В субботу в деревне Попово на реке Лопасня под Чеховом утонул мужчина 1962 года рождения. Из Кореневского пруда в поселке городского типа Красково в Люберецком городском округе водолазы "Мособлпожспаса" извлекли тело женщины 1993 года рождения. На Озернинском водохранилище возле деревни Мытники Рузского муниципального округа выпал из моторной лодки и утонул нетрезвый мужчина 1985 года рождения. Из Москвы-реки в селе Сергиевское вблизи Коломны извлечено из воды тело мужчины 2002 года рождения. Тело еще одной женщины достали из Клязьмы в Ногинске водолазы местного спасательного центра МЧС, ее личность устанавливается.
В воскресенье на Оке в городе Пущино Серпуховского округа, по словам очевидцев, во время рыбалки поскользнулся и упал в воду с обрыва мужчина. Поиски водолазами "Мособлпожспаса" и спасателями "АСС Юпитер" результата пока не дали. Работы продолжатся в понедельник. Из пожарного пруда на улице Суворова в городе Куровское Орехово-Зуевского городского округа извлечен погибший мужчина 1968 года рождения, тело передано в морг.
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