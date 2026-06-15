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В Ленинградском зоопарке показали подросших детенышей манула - РИА Новости, 15.06.2026
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14:33 15.06.2026
В Ленинградском зоопарке показали подросших детенышей манула

Ленинградский зоопарк показал подросших детенышей манула

© Ленинградский зоопарк/TelegramОдин из детенышей манула в Ленинградском зоопарке
Один из детенышей манула в Ленинградском зоопарке - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© Ленинградский зоопарк/Telegram
Один из детенышей манула в Ленинградском зоопарке
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • У манулов Шу и Пепе в Ленинградском зоопарке родились четыре детеныша.
  • Детеныши весят от 410 до 450 граммов, среди них два самца и две самки.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн – РИА Новости. Ленинградский зоопарк показал подросших детенышей манула, сообщив их пол и вес.
Как сообщал ранее Ленинградский зоопарк, 8 мая у манулов Шу и Пепе родились четыре детеныша.
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В Ленинградском зоопарке родились четыре детеныша манула
1 июня, 14:02
"Мы готовы не только показать милые кадры, но и рассказать новости о малышах! У нас два самца и две самки. Каждый весит от 410 до 450 граммов. К месяцу у крох уже открылись уши и глаза, но пока котята продолжают питаться молоком мамы", - сообщил зоопарк в своем Telegram-канале.
Имена манулята пока не получили.
По информации зоопарка, с материнством Пепе справляется отлично: она активна, кормит и воспитывает детенышей.
"Пепе успела перенести всех из "гнезда" в новый домик. Манулята уже показываются из проема "логова", но не выходят в вольер", - отмечается в сообщении.
Самку Пепе, которой 5 лет, привезли в Ленинградский зоопарк в январе на временное содержание в рамках программы по сохранению и разведению манулов.
В Ленинградском зоопарке в мае 2023 года у манулов Свэна и Намики родился детеныш, которого назвали Шу. До этого горные коты в Ленинградском зоопарке размножались в 2007 году.
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