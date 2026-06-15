В Ленинградском зоопарке показали подросших детенышей манула

Один из детенышей манула в Ленинградском зоопарке

Один из детенышей манула в Ленинградском зоопарке

Краткий пересказ от РИА ИИ У манулов Шу и Пепе в Ленинградском зоопарке родились четыре детеныша.

Детеныши весят от 410 до 450 граммов, среди них два самца и две самки.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн – РИА Новости. Ленинградский зоопарк показал подросших детенышей манула, сообщив их пол и вес.

Как сообщал ранее Ленинградский зоопарк , 8 мая у манулов Шу и Пепе родились четыре детеныша.

"Мы готовы не только показать милые кадры, но и рассказать новости о малышах! У нас два самца и две самки. Каждый весит от 410 до 450 граммов. К месяцу у крох уже открылись уши и глаза, но пока котята продолжают питаться молоком мамы", - сообщил зоопарк в своем Telegram-канале

Имена манулята пока не получили.

По информации зоопарка, с материнством Пепе справляется отлично: она активна, кормит и воспитывает детенышей.

"Пепе успела перенести всех из "гнезда" в новый домик. Манулята уже показываются из проема "логова", но не выходят в вольер", - отмечается в сообщении.

Самку Пепе, которой 5 лет, привезли в Ленинградский зоопарк в январе на временное содержание в рамках программы по сохранению и разведению манулов.