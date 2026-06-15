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"Цени Путина". Истерика Макрона после российских ударов разозлила французов - РИА Новости, 15.06.2026
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23:10 15.06.2026 (обновлено: 23:39 15.06.2026)

"Цени Путина". Истерика Макрона после российских ударов разозлила французов

© AP Photo / Ebrahim NorooziПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пользователи соцсети X отреагировали на заявление президента Франции Эммануэля Макрона о якобы атаке России на Киево-Печерскую лавру.
  • Комментаторы считают, что инцидент — результат неудачной работы украинской ПВО или попытки перехвата украинской стороной российской ракеты либо беспилотника.
  • Читатели выражают критику в адрес Запада и украинских властей, обвиняя их в различных действиях, связанных с конфликтом.
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Пользователи соцсети X бурно отреагировали на заявление президента Франции Эммануэля Макрона о якобы атаке России на Киево-Печерскую лавру.
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"Очередная ложь. Вы прекрасно знаете, что Россия никогда не наносит удары по православным храмам. Этот инцидент — результат попытки перехвата Украиной российской ракеты или беспилотника ", — написал один комментатор.
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"В этом конфликте виноват Запад, который использует Киев для ведения войны против России. Они уже проиграли, но продолжают приносить Украину в жертву ", — отметил другой.
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"Неудачная работа украинской ПВО привела к тому, что противоракета поразила эту жемчужину православия. Именно Украина разрушила храм, точно так же, как эти неонацисты силой хватают украинских мужчин на улицах Киева " — обрушился с критикой третий.
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"Надоела твоя примитивная русофобия. Твоя непрекращающаяся прозеленская пропаганда в конечном итоге заставит нас ценить Путина", — выразил мнение еще один.
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"Диктатура Зеленского ранее изгнала монахов из старинного Успенского собора Киево-Печерской лавры. Теперь этот собор подожгла устаревшая ракета Patriot, выпущенная украинцами. Диктатура Зеленского использовала его как площадку для различных нерелигиозных мероприятий ", — заключили читатели.
Ранее сегодня в Минобороны России заявили, что комплекс зданий Киево-Печерской лавры поразила ракета американского зенитного комплекса Patriot, у которой мог истечь срок годности.
В начале июня представитель МИД Украины Георгий Тихий заявил, что Киев рассчитывает получить ракеты-перехватчики, в том числе для Patriot, с истекающим сроком годности.
Официальный представитель МИД Мария Захарова также отметила, что никого на Западе не волновало разграбление Киево-Печерской лавры при режиме Владимира Зеленского, но Россию мгновенно обвинили в якобы атаке на нее.
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