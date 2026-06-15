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"Он лжет!" Дерзкий выпад Макрона в адрес России поразил журналиста - РИА Новости, 15.06.2026
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16:03 15.06.2026
"Он лжет!" Дерзкий выпад Макрона в адрес России поразил журналиста

Боуз: Макрон лжет о якобы атаке России на Киево-Печерскую лавру

© AP Photo / Julien de Rosa, PoolПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© AP Photo / Julien de Rosa, Pool
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ирландский журналист Чей Боуз назвал ложью заявления президента Франции Эммануэля Макрона и главы МИД Жан-Ноэля Барро о якобы атаке России на Киево-Печерскую лавру.
  • По мнению Чей Боуза, ущерб лавре был нанесен киевскими силами, ракетой ПВО или преднамеренным поджогом.
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Ирландский журналист Чей Боуз назвал ложью заявления президента Франции Эммануэля Макрона и главы МИД Жан-Ноэля Барро о якобы атаке России на Киево-Печерскую лавру.
«

"Макрон снова лжет. Древний религиозный объект годами подвергался преследованиям и преступному насилию со стороны диктатуры Зеленского. Одно из самых святых мест православной христианской церкви на Украине теперь используется режимом в качестве площадки для выступлений нацистов. <…> А вчерашний ущерб был нанесен киевскими силами, ракетой ПВО или преднамеренным поджогом", — написал он в соцсети Х.

Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
"Просто заткнись!" Дерзкая выходка Каллас в адрес России шокировала Запад
Вчера, 14:58
Ранее сегодня в Минобороны России заявили, что комплекс зданий Киево-Печерской лавры поразила ракета американского зенитного комплекса Patriot, у которой мог истечь срок годности. В начале июня представитель МИД Украины Георгий Тихий заявил, что Киев рассчитывает получить ракеты-перехватчики, в том числе для Patriot, с истекающим сроком годности.
Официальный представитель МИД Мария Захарова также отметила, что никого на Западе не волновало разграбление Киево-Печерской лавры при режиме Владимира Зеленского, но Россию мгновенно обвинили в якобы атаке на нее.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
Захарова ответила на заявления Киева об атаке на Киево-Печерскую лавру
Вчера, 13:55
 
В миреРоссияУкраинаФранцияЭммануэль МакронВладимир ЗеленскийЧей Боуз
 
 
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