Краткий пересказ от РИА ИИ
- Ирландский журналист Чей Боуз назвал ложью заявления президента Франции Эммануэля Макрона и главы МИД Жан-Ноэля Барро о якобы атаке России на Киево-Печерскую лавру.
- По мнению Чей Боуза, ущерб лавре был нанесен киевскими силами, ракетой ПВО или преднамеренным поджогом.
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Ирландский журналист Чей Боуз назвал ложью заявления президента Франции Эммануэля Макрона и главы МИД Жан-Ноэля Барро о якобы атаке России на Киево-Печерскую лавру.
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"Макрон снова лжет. Древний религиозный объект годами подвергался преследованиям и преступному насилию со стороны диктатуры Зеленского. Одно из самых святых мест православной христианской церкви на Украине теперь используется режимом в качестве площадки для выступлений нацистов. <…> А вчерашний ущерб был нанесен киевскими силами, ракетой ПВО или преднамеренным поджогом", — написал он в соцсети Х.
Ранее сегодня в Минобороны России заявили, что комплекс зданий Киево-Печерской лавры поразила ракета американского зенитного комплекса Patriot, у которой мог истечь срок годности. В начале июня представитель МИД Украины Георгий Тихий заявил, что Киев рассчитывает получить ракеты-перехватчики, в том числе для Patriot, с истекающим сроком годности.
Официальный представитель МИД Мария Захарова также отметила, что никого на Западе не волновало разграбление Киево-Печерской лавры при режиме Владимира Зеленского, но Россию мгновенно обвинили в якобы атаке на нее.