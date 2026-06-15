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"Макрон снова лжет. Древний религиозный объект годами подвергался преследованиям и преступному насилию со стороны диктатуры Зеленского. Одно из самых святых мест православной христианской церкви на Украине теперь используется режимом в качестве площадки для выступлений нацистов. <…> А вчерашний ущерб был нанесен киевскими силами, ракетой ПВО или преднамеренным поджогом", — написал он в соцсети Х.