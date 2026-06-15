Лукашенко рассказал, зачем "евротройка" задает России неприемлемые условия

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Александр Лукашенко заявил, что страны "евротройки" — Германия, Франция и Великобритания — предъявляют России неприемлемые условия.
- Он считает, что Германия, Франция и Британия задают самую высокую планку, чтобы потом можно было от нее отступить.
МИНСК, 15 июн - РИА Новости. Страны "Евротройки" - Германия, Франция и Великобритания - предъявляют России неприемлемые условия и задирают планку, чтобы потом можно было от нее отступить, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
"Заявление из пяти пунктов, где они предъявляют неприемлемые для России претензии... Классика. Всегда в начале диалога, если они этого хотят (а, видимо, уже к этому склонны европейские государства), на переговорах задаешь самую высокую планку, чтобы потом можно было от этого отступить. Я думаю, это их позиция в начале переговоров", - сказал Лукашенко в интервью телеканалу Al Arabiya English, комментируя заявления "Евротройки".
В воскресенье президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер Великобритании Кир Стармер и Владимир Зеленский провели переговоры на Даунинг-стрит. По итогам встречи они призвали Россию согласиться на немедленное и полное прекращение огня, при этом считать отправной точкой для переговоров текущую линию соприкосновения. Среди условий также компенсация Украине ущерба и предоставление гарантий безопасности, включая развертывание многонациональных сил.