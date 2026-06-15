Лукашенко рассказал, зачем "евротройка" задает России неприемлемые условия

МИНСК, 15 июн - РИА Новости. Страны "Евротройки" - Германия, Франция и Великобритания - предъявляют России неприемлемые условия и задирают планку, чтобы потом можно было от нее отступить, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.