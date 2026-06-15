Лукашенко предложил журналистке радоваться встрече с диктатором Европы

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Александр Лукашенко предложил журналистке радоваться, что она встретилась с последним диктатором Европы.
- Он подчеркнул, что сейчас его никто не называет диктатором и что у него нет ресурсов для того, чтобы кому-то что-то диктовать.
МИНСК, 15 июн - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил журналистке радоваться, что она встретилась с "последним диктатором Европы".
"Кто-то брякнул языком, это СМИ подхватили. Но это время ушло. Ну, кто-то меня назвал последним диктатором в Европе. Если вы меня считаете последним диктатором Европы, я на вас не обижусь, но вы радуйтесь, что вы встречаетесь с последним диктатором Европы. Других не будет", - сказал Лукашенко в интервью телеканалу AI Arabiya.
По словам белорусского президента, теперь его уже никто не называет диктатором. "Это уже время ушло. Да, я не встречаюсь с руководителями европейских государств, в том числе ведущих, но я в контакте с ними или через их представителей, или напрямую, как недавно с Эммануэлем Макроном. Меня никто из них никогда не назвал диктатором, потому что это было смешно. Никакой я не диктатор, потому что у меня нет ресурсов для того, чтобы кому-то что-то диктовать", - подчеркнул он.
Лукашенко считает, что президент — это тот, кто принимает решение. "Если вы считаете, что я принимаю какие-то решения, значит, я президент. Вот вы предложили интервью, я принял решение, ни с кем не советуясь, что я буду с вами разговаривать", - отметил президент.
Лукашенко рассказал о своих корнях
Вчера, 23:07