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Лукашенко предложил журналистке радоваться встрече с диктатором Европы - РИА Новости, 15.06.2026
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23:45 15.06.2026
Лукашенко предложил журналистке радоваться встрече с диктатором Европы

Лукашенко предложил журналистке радоваться встрече с последним диктатором Европы

© РИА Новости / Пресс-служба президента Республики Беларусь | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© РИА Новости / Пресс-служба президента Республики Беларусь
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Александр Лукашенко предложил журналистке радоваться, что она встретилась с последним диктатором Европы.
  • Он подчеркнул, что сейчас его никто не называет диктатором и что у него нет ресурсов для того, чтобы кому-то что-то диктовать.
МИНСК, 15 июн - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил журналистке радоваться, что она встретилась с "последним диктатором Европы".
"Кто-то брякнул языком, это СМИ подхватили. Но это время ушло. Ну, кто-то меня назвал последним диктатором в Европе. Если вы меня считаете последним диктатором Европы, я на вас не обижусь, но вы радуйтесь, что вы встречаетесь с последним диктатором Европы. Других не будет", - сказал Лукашенко в интервью телеканалу AI Arabiya.
По словам белорусского президента, теперь его уже никто не называет диктатором. "Это уже время ушло. Да, я не встречаюсь с руководителями европейских государств, в том числе ведущих, но я в контакте с ними или через их представителей, или напрямую, как недавно с Эммануэлем Макроном. Меня никто из них никогда не назвал диктатором, потому что это было смешно. Никакой я не диктатор, потому что у меня нет ресурсов для того, чтобы кому-то что-то диктовать", - подчеркнул он.
Лукашенко считает, что президент — это тот, кто принимает решение. "Если вы считаете, что я принимаю какие-то решения, значит, я президент. Вот вы предложили интервью, я принял решение, ни с кем не советуясь, что я буду с вами разговаривать", - отметил президент.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
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