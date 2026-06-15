Лукашенко предложил журналистке радоваться встрече с диктатором Европы

Лукашенко считает, что президент — это тот, кто принимает решение. "Если вы считаете, что я принимаю какие-то решения, значит, я президент. Вот вы предложили интервью, я принял решение, ни с кем не советуясь, что я буду с вами разговаривать", - отметил президент.