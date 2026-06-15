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Лукашенко объяснил резкий ответ Зеленскому - РИА Новости, 15.06.2026
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23:25 15.06.2026
Лукашенко объяснил резкий ответ Зеленскому

Лукашенко объяснил резкий ответ Зеленскому его угрозами и попыткой провокации

© Фото : пресс-служба Президента Республики БеларусьПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© Фото : пресс-служба Президента Республики Беларусь
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Александр Лукашенко объяснил свой резкий ответ Зеленскому угрозами с его стороны нанести удары.
  • Лукашенко заявил, что молчал, несмотря на заявления Зеленского, но был вынужден ответить, когда ему начали угрожать.
  • Президент Белоруссии выразил сожаление, если Зеленский обиделся на его слова, но подчеркнул, что украинский лидер должен понимать последствия своих заявлений.
МИНСК, 15 июн - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил резкий ответ Зеленскому его угрозами нанести удары и попыткой провоцировать белорусов.
"Может быть, я где-то и переборщил, но это был ответ на его заявления невпопад: "Да у нас 500 целей, да мы знаем, где Лукашенко там находится. Мы завтра ударим ракетами, беспилотниками". Я молчал. Даже все удивлялись, что я молчал. Я понимал: человек находится под таким прессом, молодой человек, неопытный, он не военный человек. Может, что-то в голове не сработало. Я молчал. Но когда мне начали угрожать, я вынужден был ответить", - сказал Лукашенко в интервью телеканалу "Аль-Арабия". Его слова приводит белорусское госагентство Белта.
По его словам, если Зеленский обиделся, он извиняется перед ним за эти слова, может и не надо было так резко говорить об этом. "Но, с другой стороны, он должен понимать, у нас часто говорят: как поют, так и отпевают", - заявил Лукашенко.
Ранее Лукашенко заявил, что жалеет и пытается понять Зеленского, который на фоне конфликта на Украине "где-то курнул, где-то кольнул" и начинает делать заявления с угрозами в адрес Минска.
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