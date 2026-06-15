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Лукашенко рассказал, что помогло Минску преодолеть санкционное давление - РИА Новости, 15.06.2026
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23:19 15.06.2026
Лукашенко рассказал, что помогло Минску преодолеть санкционное давление

Лукашенко рассказал, что помогло Минску успешно преодолеть санкционное давление

© Фото : Пресс-служба Президента Республики БеларусьПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© Фото : Пресс-служба Президента Республики Беларусь
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Александр Лукашенко заявил, что развитие сотрудничества с географически отдаленными странами, в том числе со странами Африки, помогло Минску преодолеть санкционное давление Запада.
  • Беларусь поставляет в Африку свою технику, передает технологии и обучает людей.
  • Лукашенко отметил, что со многими африканскими странами отношения уже позитивно развиваются и призвал активизировать сотрудничество с этими государствами.
МИНСК, 15 июн – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что развитие сотрудничества с географически отдаленными странами, в том числе странами Африки, помогло Минску преодолеть санкционное давление Запада.
"Мы туда не идем как колонизаторы и не идем с идеей "Прежде всего Беларусь", как некоторые: "Прежде всего Америка". Мы идем в Африку и думаем о том, что прежде всего … Африка. И мы не только торгуем с ними, поставляя свою технику, мы передаем им свои технологии и, самое главное, мы обучаем их людей. Вот с такой философией мы идем в Африку, и они нас хорошо принимают", - сказал Лукашенко в интервью телеканалу Al Arabiya.
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По его словам, такое сотрудничество со странами "дальней дуги" помогла Минску относительно успешно преодолеть санкционное давление. "Вся эта переориентация (рынков сбыта – ред.) помогла относительно успешно преодолеть санкционное давление (со стороны Запада – ред.). Мы спокойно себя чувствуем", - констатировал он.
Лукашенко в целом отметил интерес Белоруссии к выстраиванию отношений со странами так называемой "дальней дуги", а не только с расположенными географически близко государствами. В частности, пояснил белорусский президент, речь о странах Африки. Он констатировал, что со многими африканскими странами отношения уже позитивно развиваются.
"То есть мы имеем сотрудничество с этими государствами… Нам не надо ничего переформатировать (на фоне усиления в мире позиций стран Глобального Юга - ред.). Нам повезло. Может, интуитивно как-то, но мы эти точки давно нащупали. Главное сейчас - активизироваться и сотрудничать с этими государствами", - сказал Лукашенко.
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