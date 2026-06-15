Лукашенко рассказал, что помогло Минску преодолеть санкционное давление

"То есть мы имеем сотрудничество с этими государствами… Нам не надо ничего переформатировать (на фоне усиления в мире позиций стран Глобального Юга - ред.). Нам повезло. Может, интуитивно как-то, но мы эти точки давно нащупали. Главное сейчас - активизироваться и сотрудничать с этими государствами", - сказал Лукашенко.