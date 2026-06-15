Лукашенко: Ватикан и Израиль попросили Путина в 2022 году заключить мир

Краткий пересказ от РИА ИИ Александр Лукашенко заявил, что Ватикан и израильские посредники просили Владимира Путина заключить мирное соглашение и отвести войска из Киева в первые дни конфликта на Украине.

Он отметил, что на данный момент ни одна из сторон не добилась своих целей, а Россия продвигается вперед.

МИНСК, 15 июн – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в понедельник, что Ватикан и израильтяне в первые дни конфликта на Украине попросили президента РФ Владимира Путина отвести войска из Киева и заключить мирное соглашение.

Он отметил, что после этого, однако, конфликт продолжился.