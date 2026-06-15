Лукашенко: Ватикан и Израиль попросили Путина в 2022 году заключить мир

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Александр Лукашенко заявил, что Ватикан и израильские посредники просили Владимира Путина заключить мирное соглашение и отвести войска из Киева в первые дни конфликта на Украине.
- Он отметил, что на данный момент ни одна из сторон не добилась своих целей, а Россия продвигается вперед.
МИНСК, 15 июн – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в понедельник, что Ватикан и израильтяне в первые дни конфликта на Украине попросили президента РФ Владимира Путина отвести войска из Киева и заключить мирное соглашение.
"Мне известно, что определенные стороны — и, возможно, Ватикан, а также израильские посредники — говорили, что, по их пониманию, (Владимир) Зеленский собирается подписать перемирие; именно это и легло в основу моего заявления", - сказал Лукашенко телеканалу Al Arabiya English.
Он отметил, что после этого, однако, конфликт продолжился.
Лукашенко добавил, что на данный момент ни одна из сторон не добилась своих целей. Тем не менее, по его словам, "Россия продвигается вперед".