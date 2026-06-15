Лукашенко не склонен драматизировать ситуацию с безопасностью в мире

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Александр Лукашенко заявил, что не склонен драматизировать ситуацию с безопасностью в мире, поскольку катастрофы нет.
- По словам Лукашенко, несмотря на то что мир не стал безопаснее, слишком много болтовни и информационной войны, которая не везде и не всегда перерастает в горячую войну.
МИНСК, 15 июн - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не склонен драматизировать ситуацию с безопасностью в мире, поскольку катастрофы нет.
Главу государства в интервью телеканалу Al Arabiya English спросили о глобальных изменениях и крахе прежнего миропорядка, основанного на неких правилах.
"Мир, к сожалению, не стал безопаснее. У меня 50 на 50 - и настороженность, и оптимизм. Но и считать, что катастрофа, ни в коем случае нельзя. Если смотреть на мир реально, слишком много болтовни, слишком много информационной войны, которая, к счастью, не везде и не всегда перерастает в горячую войну. Поэтому - не катастрофа", - сказал Лукашенко. Его словам приводит белорусское госагентство Белта.