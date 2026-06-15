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Лукашенко не склонен драматизировать ситуацию с безопасностью в мире - РИА Новости, 15.06.2026
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23:08 15.06.2026
Лукашенко не склонен драматизировать ситуацию с безопасностью в мире

Лукашенко заявил, что не склонен драматизировать ситуацию с безопасностью в мире

© Фото : Пресс-служба Президента Республики БеларусьПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© Фото : Пресс-служба Президента Республики Беларусь
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Александр Лукашенко заявил, что не склонен драматизировать ситуацию с безопасностью в мире, поскольку катастрофы нет.
  • По словам Лукашенко, несмотря на то что мир не стал безопаснее, слишком много болтовни и информационной войны, которая не везде и не всегда перерастает в горячую войну.
МИНСК, 15 июн - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не склонен драматизировать ситуацию с безопасностью в мире, поскольку катастрофы нет.
Главу государства в интервью телеканалу Al Arabiya English спросили о глобальных изменениях и крахе прежнего миропорядка, основанного на неких правилах.
"Мир, к сожалению, не стал безопаснее. У меня 50 на 50 - и настороженность, и оптимизм. Но и считать, что катастрофа, ни в коем случае нельзя. Если смотреть на мир реально, слишком много болтовни, слишком много информационной войны, которая, к счастью, не везде и не всегда перерастает в горячую войну. Поэтому - не катастрофа", - сказал Лукашенко. Его словам приводит белорусское госагентство Белта.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
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