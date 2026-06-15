Лукашенко рассказал о своих корнях

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Александр Лукашенко рассказал, что его корни уходят в область между Черниговом и Киевом.
- Лукашенко отметил, что на Украине живут белорусские семьи, а на юге Белоруссии — семьи украинцев.
МИНСК, 15 июн - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что его корни уходят в область между Черниговом и Киевом.
Белорусский президент отметил, что на Украине живут в том числе белорусские семьи, а на юге Белоруссии - семьи украинцев.
"Есть совместные семьи, переженились все, детей вырастили, жили как нормальные люди, границы же не было. Украинцы к нам приходили через границу. Белорусы в Украину свободно ездили. В свое время я туда, в Украину, ездил. Даже мои корни где-то между Черниговом и Киевом зарыты, моих предков. Насколько все переплетено. И мы что, должны это все отбросить в сторону, забыть и начать воевать? Нет", - сказал Лукашенко в интервью телеканалу AI Arabiya English.