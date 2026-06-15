Рейтинг@Mail.ru
Лукашенко рассказал о своих корнях - РИА Новости, 15.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:07 15.06.2026
Лукашенко рассказал о своих корнях

Лукашенко рассказал, что его корни уходят в область между Черниговом и Киевом

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Александр Лукашенко рассказал, что его корни уходят в область между Черниговом и Киевом.
  • Лукашенко отметил, что на Украине живут белорусские семьи, а на юге Белоруссии — семьи украинцев.
МИНСК, 15 июн - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что его корни уходят в область между Черниговом и Киевом.
Белорусский президент отметил, что на Украине живут в том числе белорусские семьи, а на юге Белоруссии - семьи украинцев.
"Есть совместные семьи, переженились все, детей вырастили, жили как нормальные люди, границы же не было. Украинцы к нам приходили через границу. Белорусы в Украину свободно ездили. В свое время я туда, в Украину, ездил. Даже мои корни где-то между Черниговом и Киевом зарыты, моих предков. Насколько все переплетено. И мы что, должны это все отбросить в сторону, забыть и начать воевать? Нет", - сказал Лукашенко в интервью телеканалу AI Arabiya English.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
Лукашенко заявил, что у Зеленского закончились люди на Украине
Вчера, 22:45
 
В миреУкраинаБелоруссияЧерниговАлександр Лукашенко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала