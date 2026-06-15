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Лукашенко назвал Китай вторым после России союзником Белоруссии - РИА Новости, 15.06.2026
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23:02 15.06.2026
Лукашенко назвал Китай вторым после России союзником Белоруссии

Лукашенко назвал Китай вторым после России союзником для Белоруссии

© Фото : пресс-служба Президента Республики БеларусьПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© Фото : пресс-служба Президента Республики Беларусь
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Китай является вторым после России союзником для Минска, заявил Александр Лукашенко.
  • Он отметил, что недоволен нынешним состоянием торгово-экономических отношений с Индией.
МИНСК, 15 июн – РИА Новости. Китай является вторым после России союзником для Минска, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
"Что касается увеличения роли Китая и Глобального Юга, это факт. И нам тут не надо перестраиваться. Господь нас сподвиг к тому, что мы выстроили хорошие отношения с Китаем. После России это второй наш союзник", - сказал Лукашенко в интервью телеканалу Al Arabiya.
При этом глава белорусского государства отметил, что недоволен нынешним состоянием торгово-экономических отношений с Индией.
"Активно работаем на индийском направлении. Пока я недоволен тем, как складываются белорусско-индийские отношения, а ведь индусы хорошо знали Беларусь в составе Советского Союза", - подчеркнул Лукашенко.
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