Лукашенко назвал Китай вторым после России союзником Белоруссии

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Китай является вторым после России союзником для Минска, заявил Александр Лукашенко.
- Он отметил, что недоволен нынешним состоянием торгово-экономических отношений с Индией.
МИНСК, 15 июн – РИА Новости. Китай является вторым после России союзником для Минска, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
"Что касается увеличения роли Китая и Глобального Юга, это факт. И нам тут не надо перестраиваться. Господь нас сподвиг к тому, что мы выстроили хорошие отношения с Китаем. После России это второй наш союзник", - сказал Лукашенко в интервью телеканалу Al Arabiya.
При этом глава белорусского государства отметил, что недоволен нынешним состоянием торгово-экономических отношений с Индией.
"Активно работаем на индийском направлении. Пока я недоволен тем, как складываются белорусско-индийские отношения, а ведь индусы хорошо знали Беларусь в составе Советского Союза", - подчеркнул Лукашенко.