Рейтинг@Mail.ru
ВСУ наносят удары по мирным жителям и памятникам, заявил Лукашенко - РИА Новости, 15.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:02 15.06.2026
ВСУ наносят удары по мирным жителям и памятникам, заявил Лукашенко

Лукашенко: ВСУ наносят удары по мирным жителям, памятникам и предприятиям

© Фото : пресс-служба Президента Республики БеларусьПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© Фото : пресс-служба Президента Республики Беларусь
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Александр Лукашенко заявил, что ВСУ наносят удары по мирным жителям, памятникам истории и культуры, а также по предприятиям в России.
  • Лукашенко отметил, что у ВСУ острая нехватка людей для участия в боевых действиях и проблемы с наличием оружия.
МИНСК, 15 июн - РИА Новости. ВСУ наносят удары по мирным жителям, памятникам истории и культуры, а также по предприятиям в РФ, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
"Украинцы наносят удар и по мирным жителям, и по памятникам истории и культуры, и по нефтепереработке, по предприятиям", - сказал Лукашенко телеканалу Al Arabiya English.
Он отметил, что ВСУ остро не хватает людей для участия в боевых действиях, кроме того, есть вопросы с наличием оружия.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
Лукашенко рассказал, почему США против передачи иранского урана Китаю
Вчера, 22:22
 
В миреРоссияБелоруссияАлександр ЛукашенкоВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала