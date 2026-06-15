ВСУ наносят удары по мирным жителям и памятникам, заявил Лукашенко

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Александр Лукашенко заявил, что ВСУ наносят удары по мирным жителям, памятникам истории и культуры, а также по предприятиям в России.
- Лукашенко отметил, что у ВСУ острая нехватка людей для участия в боевых действиях и проблемы с наличием оружия.
МИНСК, 15 июн - РИА Новости. ВСУ наносят удары по мирным жителям, памятникам истории и культуры, а также по предприятиям в РФ, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
"Украинцы наносят удар и по мирным жителям, и по памятникам истории и культуры, и по нефтепереработке, по предприятиям", - сказал Лукашенко телеканалу Al Arabiya English.
Он отметил, что ВСУ остро не хватает людей для участия в боевых действиях, кроме того, есть вопросы с наличием оружия.