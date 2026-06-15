Лукашенко рассказал, чем США могли бы помочь Белоруссии

МИНСК, 15 июн – РИА Новости. США оказывают определенное влияние на ряд европейских стран, за счет этого влияния Штаты могли бы помочь Белоруссии в нормализации отношений с соседями, заявил президент республики Александр Лукашенко.

"Если американцы захотят надавить или повлиять на некоторые европейские страны, они это могут сделать. На некоторые страны они влияют. Неплохо было бы, если бы американцы в этом плане нам помогли с нашими соседями нормализовать отношения", - заявил он в интервью телеканалу Al Arabiya English.