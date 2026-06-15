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Лукашенко рассказал, чем США могли бы помочь Белоруссии - РИА Новости, 15.06.2026
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22:51 15.06.2026
Лукашенко рассказал, чем США могли бы помочь Белоруссии

Лукашенко: США могли бы помочь Белоруссии в нормализации отношений с соседями

© Фото : пресс-служба Президента Республики БеларусьПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© Фото : пресс-служба Президента Республики Беларусь
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Александр Лукашенко заявил, что США могут повлиять на некоторые европейские страны.
  • Лукашенко считает, что помощь США могла бы способствовать нормализации отношений Белоруссии с соседями.
МИНСК, 15 июн – РИА Новости. США оказывают определенное влияние на ряд европейских стран, за счет этого влияния Штаты могли бы помочь Белоруссии в нормализации отношений с соседями, заявил президент республики Александр Лукашенко.
"Если американцы захотят надавить или повлиять на некоторые европейские страны, они это могут сделать. На некоторые страны они влияют. Неплохо было бы, если бы американцы в этом плане нам помогли с нашими соседями нормализовать отношения", - заявил он в интервью телеканалу Al Arabiya English.
Лукашенко добавил, что не отказывался от подобного рода помощи со стороны Америки.
В апреле в интервью телеканалу RT белорусский президент рассказал, что Минск пытается наладить отношения с соседними странами Евросоюза, однако это не совсем и не во всем получается.
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