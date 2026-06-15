Лукашенко считает правильными с точки зрения Ирана удары по базам США

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Александр Лукашенко считает, что с точки зрения Ирана нанесение ударов по американским базам на Ближнем Востоке является правильным.
- Президент Белоруссии согласился с мнением, что ситуация на Ближнем Востоке переформатировалась и продолжает меняться в результате конфликта.
МИНСК, 15 июн - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает правильным с точки зрения Ирана нанесение ударов по американским базам в ряде стран Ближнего Востока.
"Правильно они делают или нет? С точки зрения Ирана - правильно. Война идет. А как иначе? Иран атакует базы Соединенных Штатов Америки - агрессора, как они считают, который атаковал Иран. Что тут не так? Все так", - сказал Лукашенко в интервью телеканалу "Аль-Арабия". Его слова приводит белорусское госагентство Белта.
Президент также согласился с мнением интервьюера, что ситуация на Ближнем Востоке в результате конфликта переформатировалась и продолжает меняться.
"Там не будет никогда того, что было до этого конфликта", - сказал президент Белоруссии.