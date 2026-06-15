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Лукашенко считает правильными с точки зрения Ирана удары по базам США - РИА Новости, 15.06.2026
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22:47 15.06.2026
Лукашенко считает правильными с точки зрения Ирана удары по базам США

Лукашенко считает правильными удары Ирана по базам США на Ближнем Востоке

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© РИА Новости / POOL
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Александр Лукашенко считает, что с точки зрения Ирана нанесение ударов по американским базам на Ближнем Востоке является правильным.
  • Президент Белоруссии согласился с мнением, что ситуация на Ближнем Востоке переформатировалась и продолжает меняться в результате конфликта.
МИНСК, 15 июн - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает правильным с точки зрения Ирана нанесение ударов по американским базам в ряде стран Ближнего Востока.
"Правильно они делают или нет? С точки зрения Ирана - правильно. Война идет. А как иначе? Иран атакует базы Соединенных Штатов Америки - агрессора, как они считают, который атаковал Иран. Что тут не так? Все так", - сказал Лукашенко в интервью телеканалу "Аль-Арабия". Его слова приводит белорусское госагентство Белта.
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Президент также согласился с мнением интервьюера, что ситуация на Ближнем Востоке в результате конфликта переформатировалась и продолжает меняться.
"Там не будет никогда того, что было до этого конфликта", - сказал президент Белоруссии.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, их жертвами стали более 3 тысяч человек. Иран наносил ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
Иран и США в ночь на 15 июня подтвердили завершение работы над меморандумом, который должен быть подписан в Швейцарии 19 июня и предполагает, как отмечала иранская сторона, завершение военных действий на всех фронтах, в том числе в Ливане.
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