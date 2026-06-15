Лукашенко заявил, что у Зеленского закончились люди на Украине

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Александр Лукашенко заявил, что у Владимира Зеленского "закончились люди".
- По мнению Лукашенко, это одна из особенностей конфликта на Украине в 2026 году.
МИНСК, 15 июн — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что у Владимира Зеленского "закончились люди", это особенность конфликта на Украине в 2026 году, считает он.
"Нет у него (Владимира Зеленского - ред.) людей. И это одна из особенностей этого года... Это главный вопрос этого конфликта - люди закончились", - сказал Лукашенко в интервью телеканалу Al Arabiya English.