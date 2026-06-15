Краткий пересказ от РИА ИИ
- Александр Лукашенко признался, что не хочет быть посредником в мирных переговорах.
- Он отметил свое негативное отношение к посредничеству, сравнив его с положением «между жерновами».
МИНСК, 15 июн - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко признался, что не хочет быть посредником в мирных переговорах, отметив, что это будто "оказываешься между жерновами".
"Я вообще не люблю посредничество. С философской точки зрения оказываешься между жерновами, тебя могут просто перетереть и выплюнуть. Мы знаем свое место. Мы не обладаем колоссальным ресурсом, допустим, как Китай. Или какие-то другие страны, которые прям пищом лезут для того, чтобы быть посредниками", - сказал Лукашенко в интервью телеканалу AI Arabiya English.
Он отметил свое негативное отношение к посредничеству как таковому.
"Терпеть этого не могу. Почему? Когда обострились отношения между Западом и Беларусью, желающих быть посредниками было очень много. Я тогда сказал: спасибо, не надо, мы без посредников попытаемся договориться", - пояснил президент.