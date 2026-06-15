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Лукашенко: расширение украинского конфликта на Белоруссию недопустимо - РИА Новости, 15.06.2026
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22:43 15.06.2026
Лукашенко: расширение украинского конфликта на Белоруссию недопустимо

Лукашенко: недопустимо, чтобы конфликт Украины с РФ перебросился на Белоруссию

© Фото : Пресс-служба Президента Республики БеларусьПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© Фото : Пресс-служба Президента Республики Беларусь
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Александр Лукашенко заявил, что недопустимо распространение конфликта между Украиной и Россией на территорию Белоруссии.
  • По мнению Лукашенко, вступление республики в конфликт приведет к значительному увеличению линии фронта, и защиту этого участка будет сложно обеспечить.
МИНСК, 15 июн – РИА Новости. Абсолютно недопустимо, чтобы конфликт между Украиной и Россией перебросился на территорию Белоруссии, заявил белорусский президент Александр Лукашенко.
"Мы (с президентом РФ Владимиром Путиным – ред.) много раз говорили о том, что абсолютно недопустимо, чтобы война Украины с Россией перебросилась на территорию Белоруссии", - заявил он в интервью телеканалу Al Arabiya English.
По его мнению, в случае если республика вступит в конфликт, то от этого будет больше вреда, чем пользы. Президент Белоруссии привел несколько аргументов в пользу своей позиции, среди которых - значительное увеличение линии фронта.
"Фронт… будет увеличен на 1,5 тысячи километров белорусско-украинской границы. Мы с россиянами при нынешнем течении войны не сможем обеспечить защиту этого участка", - пояснил Лукашенко.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
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