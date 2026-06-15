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Лукашенко заявил, что предупреждал Британию о развитии конфликта на Украине - РИА Новости, 15.06.2026
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22:39 15.06.2026
Лукашенко заявил, что предупреждал Британию о развитии конфликта на Украине

Лукашенко: 2 года назад предупреждал Британию о развитии конфликта на Украине

© Фото : пресс-служба Президента Республики БеларусьПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© Фото : пресс-служба Президента Республики Беларусь
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Александр Лукашенко заявил, что предупреждал представителей Великобритании о развитии конфликта на Украине более двух лет назад.
  • Лукашенко отметил, что предложенный им путь установления мира не был выбран, и ситуация усложнилась, как он и предупреждал.
МИНСК, 15 июн - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что еще почти два года назад предупреждал представителей Великобритании о развитии конфликта на Украине.
"Два с лишним года тому назад. Мы обсуждали многие проблемы, в том числе конфликт в Украине. И я высказывал свою точку зрения и потом встречался с новыми руководителями соответствующих ведомств Великобритании, которые признали, что я был прав", - сказал Лукашенко в интервью телеканалу AI Arabiya English.
По словам белорусского президента, тогда тем путем, который он предлагал в плане установления мира, не пошли. "Ситуация усложнилась. Я тоже тогда предупреждал, что война - такая вещь, которая может привести к непредсказуемым последствиям и результатам. Война может привести к совершенно алогичному ходу. Так и произошло", - пояснил Лукашенко.
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