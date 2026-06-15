Лукашенко заявил, что предупреждал Британию о развитии конфликта на Украине

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Александр Лукашенко заявил, что предупреждал представителей Великобритании о развитии конфликта на Украине более двух лет назад.
- Лукашенко отметил, что предложенный им путь установления мира не был выбран, и ситуация усложнилась, как он и предупреждал.
МИНСК, 15 июн - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что еще почти два года назад предупреждал представителей Великобритании о развитии конфликта на Украине.
"Два с лишним года тому назад. Мы обсуждали многие проблемы, в том числе конфликт в Украине. И я высказывал свою точку зрения и потом встречался с новыми руководителями соответствующих ведомств Великобритании, которые признали, что я был прав", - сказал Лукашенко в интервью телеканалу AI Arabiya English.
По словам белорусского президента, тогда тем путем, который он предлагал в плане установления мира, не пошли. "Ситуация усложнилась. Я тоже тогда предупреждал, что война - такая вещь, которая может привести к непредсказуемым последствиям и результатам. Война может привести к совершенно алогичному ходу. Так и произошло", - пояснил Лукашенко.