Лукашенко прокомментировал милитаризацию стран Запада

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Александр Лукашенко назвал милитаризацию западных стран бедой.
- Он считает, что в будущем встанет вопрос о перепрофилировании избыточного числа военно-промышленных предприятий для гражданских нужд.
МИНСК, 15 июн – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал бедой проходящую в западных странах милитаризацию.
"Это беда", - заявил он телеканалу Al Arabiya English, комментируя тенденции к милитаризации Запада.
По его мнению, в будущем встанет вопрос о том, что делать с избыточным числом военно-промышленных предприятий, как их перепрофилировать, чтобы использовать для гражданских нужд.