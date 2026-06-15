Лукашенко считает, что конфликт вокруг Ормуза будет остановлен в этом году

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Александр Лукашенко выразил уверенность, что конфликт вокруг Ормузского пролива будет остановлен в этом году.
- По мнению Лукашенко, если будет воля и желание, то конфликты вокруг Ормузского пролива и на Украине могут быть прекращены в этом году.
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил уверенность, что конфликт вокруг Ормузского пролива будет остановлен в этом году.
"Говоря о Ближнем Востоке... Война будет окончена в этом году... Это зависит от воли нескольких человек. Если такая воля и желание есть, эти войны (вокруг Ормузского пролива и на Украине - ред.) могут быть прекращены в этом году", - заявил Лукашенко телеканалу Al Arabiya English.