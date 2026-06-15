Лукашенко рассказал, почему США против передачи иранского урана Китаю

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Александр Лукашенко считает, что США по политическим мотивам выступают против вывоза Ираном своих ядерных материалов в Китай.
- Лукашенко полагает, что препятствовать вывозу ядерных материалов Ирана в Китай со стороны США связано с тем, что Китай является главным соперником США.
- По мнению белорусского лидера, Иран не пойдет на передачу своего урана Соединенным Штатам по принципиальным политическим и дипломатическим соображениям.
МИНСК, 15 июн – РИА Новости. США по политическим мотивам выступают против того, чтобы Иран вывез свои ядерные материалы в Китай, считает президент Белоруссии Александр Лукашенко.
"Американцы уперлись. Я уверен, по политическим мотивам: "Как это так - в Китай?" Китай - главный соперник США. Надо с этим согласиться. Главный соперник, который развивается быстрее, чем США. И чего было препятствовать? Пускай бы Иран вывозил туда", - сказал Лукашенко в интервью саудовскому телеканалу Al Arabiya.
По мнению белорусского лидера, Иран не пойдет на передачу своего урана Соединенным Штатам по таким же принципиальным политическим и дипломатическим соображениям.
"Иран не отдаст ядерные материалы Соединенным Штатам Америки. Это тоже по таким принципиальным политическим и дипломатическим соображениям. Как отдать агрессору эти материалы? Поэтому вот уперлись, можно сказать, в несущественные вопросы с точки зрения их решения. Надо было двигаться в этом направлении", - добавил Лукашенко.
В конце мая президент США Дональд Трамп заявил, что его не устроит сценарий, при котором Иран передаст свой обогащенный уран России или Китаю.