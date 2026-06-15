Лукашенко рассказал, почему США против передачи иранского урана Китаю

МИНСК, 15 июн – РИА Новости. США по политическим мотивам выступают против того, чтобы Иран вывез свои ядерные материалы в Китай, считает президент Белоруссии Александр Лукашенко.

По мнению белорусского лидера, Иран не пойдет на передачу своего урана Соединенным Штатам по таким же принципиальным политическим и дипломатическим соображениям.

"Иран не отдаст ядерные материалы Соединенным Штатам Америки. Это тоже по таким принципиальным политическим и дипломатическим соображениям. Как отдать агрессору эти материалы? Поэтому вот уперлись, можно сказать, в несущественные вопросы с точки зрения их решения. Надо было двигаться в этом направлении", - добавил Лукашенко.