Лукашенко назвал конфликт с Ираном ошибкой США

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Александр Лукашенко назвал конфликт с Ираном фатальной ошибкой США.
- По его мнению, Вашингтон позволил Иерусалиму втянуть себя в этот конфликт.
МИНСК, 15 июн - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал конфликт с Ираном фатальной ошибкой США.
По мнению белорусского лидера, США позволили Израилю втянуть себя в этот конфликт.
"То, что Израиль втянул Америку в эту войну, - это факт. Большой, малый факт - не знаю, время покажет. Но то, что американцы - не та страна, которую можно на поводке коротком водить, - это тоже факт. Поэтому невозможно было Америку втянуть в этот конфликт, как какого-то ягненка, если бы они сами этого не хотели", - заявил Лукашенко.
Американцы "хотели быть втянутыми" в войну с Ираном, считает он.