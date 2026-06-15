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Лукашенко назвал конфликт с Ираном ошибкой США - РИА Новости, 15.06.2026
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22:20 15.06.2026
Лукашенко назвал конфликт с Ираном ошибкой США

Лукашенко назвал конфликт с Ираном фатальной ошибкой США

© Фото : Пресс-служба Президента Республики БеларусьПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© Фото : Пресс-служба Президента Республики Беларусь
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Александр Лукашенко назвал конфликт с Ираном фатальной ошибкой США.
  • По его мнению, Вашингтон позволил Иерусалиму втянуть себя в этот конфликт.
МИНСК, 15 июн - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал конфликт с Ираном фатальной ошибкой США.
"Фатальную ошибку совершили. Этого нельзя было делать", - сказал он в интервью саудовскому телеканалу Al Arabiya, говоря о действиях США в отношении Ирана. Его слова приводит белорусское агентство Белта.
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По мнению белорусского лидера, США позволили Израилю втянуть себя в этот конфликт.
"То, что Израиль втянул Америку в эту войну, - это факт. Большой, малый факт - не знаю, время покажет. Но то, что американцы - не та страна, которую можно на поводке коротком водить, - это тоже факт. Поэтому невозможно было Америку втянуть в этот конфликт, как какого-то ягненка, если бы они сами этого не хотели", - заявил Лукашенко.
Американцы "хотели быть втянутыми" в войну с Ираном, считает он.
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В миреИранСШАИзраильАлександр ЛукашенкоВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
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