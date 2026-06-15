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Лукашенко напомнил Израилю о его негативном рейтинге из-за действий в Газе - РИА Новости, 15.06.2026
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22:20 15.06.2026
Лукашенко напомнил Израилю о его негативном рейтинге из-за действий в Газе

Лукашенко напомнил Израилю о его негативном рейтинге в мире из-за ударов в Газе

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© РИА Новости / POOL
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Александр Лукашенко напомнил Израилю о негативном рейтинге в мире из-за действий в секторе Газа.
  • Лукашенко заявил, что события в Газе заставили многих пересмотреть отношение к истории холокоста и отметил непредсказуемость последствий войны.
МИНСК, 15 июн – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко напомнил Израилю, что Тель-Авив уже имеет негативный рейтинг в мире из-за действий в секторе Газа.
"Надо Израилю быть поаккуратнее, поосторожнее. Они уже и так в мировом сообществе получили такой рейтинг, что дальше некуда, разбомбив Газу", - сказал Лукашенко в интервью телеканалу Al Arabiya.
По его словам, эти события заставили многих вспомнить историю.
"Даже в историю многие посмотрели: Какой холокост?! Какой может быть холокост, о котором израильтяне говорили, когда они убили столько людей, и прежде всего женщин и детей? Там вообще все стерли с лица земли. Какой-то курорт собираются на костях людей построить. Это же глупость полная", - сказал Лукашенко.
Президент Белоруссии обратил внимание, что любая война может иметь непредсказуемые последствия, которые в мирное время трудно предугадать.
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