Лукашенко напомнил Израилю о его негативном рейтинге из-за действий в Газе

"Даже в историю многие посмотрели: Какой холокост?! Какой может быть холокост, о котором израильтяне говорили, когда они убили столько людей, и прежде всего женщин и детей? Там вообще все стерли с лица земли. Какой-то курорт собираются на костях людей построить. Это же глупость полная", - сказал Лукашенко.