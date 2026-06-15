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Лукашенко рассказал, что должны включать переговоры Белоруссии и США - РИА Новости, 15.06.2026
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22:14 15.06.2026
Лукашенко рассказал, что должны включать переговоры Белоруссии и США

Лукашенко: диалог Белоруссии и США должен включать вопросы посольств и экономики

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Александр Лукашенко заявил, что переговорная повестка США и Белоруссии должна включать вопросы посольств, экономики и финансов.
МИНСК, 15 июн - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что переговорная повестка Соединенных Штатов и Белоруссии должна включать вопросы посольств, экономики, а не только освобождения осужденных.
"У нас есть вопросы посольств, у нас есть вопросы экономического характера, финансового. У нас много вопросов. Эти вопросы должны быть в одном пакете. И в результате встречи двух президентов должны быть если не договоренности, то хотя бы намеки на развязку этих вопросов", - сказал Лукашенко каналу Al Arabiya.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
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