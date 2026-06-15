Лукашенко рассказал, что должны включать переговоры Белоруссии и США

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Александр Лукашенко заявил, что переговорная повестка США и Белоруссии должна включать вопросы посольств, экономики и финансов.
МИНСК, 15 июн - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что переговорная повестка Соединенных Штатов и Белоруссии должна включать вопросы посольств, экономики, а не только освобождения осужденных.
"У нас есть вопросы посольств, у нас есть вопросы экономического характера, финансового. У нас много вопросов. Эти вопросы должны быть в одном пакете. И в результате встречи двух президентов должны быть если не договоренности, то хотя бы намеки на развязку этих вопросов", - сказал Лукашенко каналу Al Arabiya.