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Лукашенко заявил, что Белоруссия уязвима для атак с Украины - РИА Новости, 15.06.2026
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22:12 15.06.2026
Лукашенко заявил, что Белоруссия уязвима для атак с Украины

Лукашенко заявил, что Белоруссия уязвима для военных атак с Украины

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© РИА Новости / POOL
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Александр Лукашенко признал, что Беларусь уязвима в военном отношении из-за своей доступности для украинских военных.
  • По словам Лукашенко, основные белорусские объекты жизнеобеспечения могут оказаться под ударом, так как у украинских военных уже намечено около 500 целей на территории Беларуси.
МИНСК, 15 июн - РИА Новости. Белорусский президент Александр Лукашенко признал, что Белоруссия уязвима в военном отношении, поскольку она у украинских военных "как на ладони".
"Беларусь (мы это понимаем, поэтому не хотим воевать) очень уязвима в военном отношении, если Украина начнет атаковать Беларусь... Потому что Беларусь у украинских военных как на ладони", - заявил Лукашенко в интервью телеканалу AI Arabiya English.
По его словам, в этом случае основные белорусские объекты жизнеобеспечения - производственные и логистические - могут оказаться под ударом. Лукашенко отметил, что, по словам представителей Киева, "у них уже 500 таких целей на территории Беларуси намечено".
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