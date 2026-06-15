Лукашенко заявил, что Белоруссия уязвима для атак с Украины

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Александр Лукашенко признал, что Беларусь уязвима в военном отношении из-за своей доступности для украинских военных.
- По словам Лукашенко, основные белорусские объекты жизнеобеспечения могут оказаться под ударом, так как у украинских военных уже намечено около 500 целей на территории Беларуси.
МИНСК, 15 июн - РИА Новости. Белорусский президент Александр Лукашенко признал, что Белоруссия уязвима в военном отношении, поскольку она у украинских военных "как на ладони".
По его словам, в этом случае основные белорусские объекты жизнеобеспечения - производственные и логистические - могут оказаться под ударом. Лукашенко отметил, что, по словам представителей Киева, "у них уже 500 таких целей на территории Беларуси намечено".