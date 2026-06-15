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Лукашенко возмутился, что мир говорит о холокосте, но не об ударах Израиля - РИА Новости, 15.06.2026
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22:10 15.06.2026 (обновлено: 23:34 15.06.2026)
Лукашенко возмутился, что мир говорит о холокосте, но не об ударах Израиля

Лукашенко возмутился, что мир говорит о холокосте, но не о действиях Израиля

© Фото : Пресс-служба Президента Республики БеларусьПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© Фото : Пресс-служба Президента Республики Беларусь
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Александр Лукашенко заявил, что мировое сообщество не говорит о действиях Израиля в Газе.
  • По оценке Лукашенко, из-за действий в Газе у израильтян плохая репутация в мире.
МИНСК, 15 июн – РИА Новости. Мир говорит о преступлениях против израильтян, но не говорит о действиях Израиля в Газе, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
"Они уже и так в мировом сообществе получили такой рейтинг, что дальше некуда, разбомбив Газу. Даже в историю многие посмотрели. Какой может быть холокост, о котором израильтяне говорили? Когда они убили столько людей и прежде всего женщин и детей? Детей ведь в Газе погибло много. Там вообще все стерли с лица земли", - сказал Лукашенко телеканалу Al Arabiya English. Интервью вышло на английском языке.
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Вчера, 22:47
По его оценке, из-за действий в Газе у израильтян плохая репутация в мире.
В середине ноября 2025 года Совбез ООН одобрил предложенную США резолюцию в поддержку всеобъемлющего плана президента США по урегулированию ситуации в секторе Газа. В поддержку выступили 13 из 15 членов совета, РФ и КНР воздержались. В плане США по Газе предлагается временное международное управление сектором Газа и создание "Совета мира" под председательством Трампа. Также предусматривается силовой мандат международных стабилизационных сил, которые должны быть развернуты в координации с Израилем и Египтом.
Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что дальнейшая реализация мирного плана президента США Дональда Трампа по конфликту в секторе Газа под вопросом, учитывая заявления как Израиля, так и движения ХАМАС о нарушении условий этой инициативы.
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