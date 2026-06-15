Лукашенко оценил возможность наземной операции США в Иране

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Александр Лукашенко заявил, что США не решатся на наземную операцию против Ирана из-за риска больших потерь среди американских военных.
- По мнению Лукашенко, Иран невозможно победить ракетами, для этого нужна наземная операция, которая приведет к тысячам погибших американцев.
МИНСК, 15 июн - РИА Новости. США не решатся на наземную операцию против Ирана из-за риска больших потерь среди американских военных, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
"Иран ракетами не победить,... нужна наземная операция.... Будут тысячи погибших американцев. Этого Америка не переживет. Особенно в той ситуации, которая сегодня складывается в США против правящей Республиканской партии", - заявил белорусский лидер телеканалу Al Arabiya English.