Рейтинг@Mail.ru
Лукашенко оценил возможность наземной операции США в Иране - РИА Новости, 15.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:09 15.06.2026
Лукашенко оценил возможность наземной операции США в Иране

Лукашенко: США не пойдут на наземную операцию в Иране

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Александр Лукашенко заявил, что США не решатся на наземную операцию против Ирана из-за риска больших потерь среди американских военных.
  • По мнению Лукашенко, Иран невозможно победить ракетами, для этого нужна наземная операция, которая приведет к тысячам погибших американцев.
МИНСК, 15 июн - РИА Новости. США не решатся на наземную операцию против Ирана из-за риска больших потерь среди американских военных, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
По его мнению, Вашингтон не пойдет ни на крупномасштабную, ни даже на малую наземную операцию против Ирана.
"Иран ракетами не победить,... нужна наземная операция.... Будут тысячи погибших американцев. Этого Америка не переживет. Особенно в той ситуации, которая сегодня складывается в США против правящей Республиканской партии", - заявил белорусский лидер телеканалу Al Arabiya English.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
Лукашенко раскрыл, что будет при участии Белоруссии в конфликте на Украине
Вчера, 21:41
 
В миреИранСШАБелоруссияАлександр Лукашенко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала