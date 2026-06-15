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Белоруссия готова к улучшению отношений с США, заявил Лукашенко - РИА Новости, 15.06.2026
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22:07 15.06.2026 (обновлено: 22:12 15.06.2026)
Белоруссия готова к улучшению отношений с США, заявил Лукашенко

Лукашенко: Белоруссия готова к улучшению отношений с США

© РИА Новости / Пресс-служба президента Республики Беларусь | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© РИА Новости / Пресс-служба президента Республики Беларусь
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Александр Лукашенко заявил о готовности страны к улучшению отношений с США.
МИНСК, 15 июн – РИА Новости. Белоруссия готова к улучшению отношений с США, заявил президент республики Александр Лукашенко.
"Это будут договоренности (возможные будущие договоренности между Белоруссией и США – ред.), в том числе на основании компромиссов, чтобы развязать какие-то узлы, которые в последнее время созданы между двумя государствами, чтобы сделать так, чтобы улучшить наши отношения. Мы готовы к этому. И американцы, и мы готовы создать эти условия", - сказал Лукашенко в интервью телеканалу Al Arabiya.
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