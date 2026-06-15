Белоруссия готова к улучшению отношений с США, заявил Лукашенко

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Александр Лукашенко заявил о готовности страны к улучшению отношений с США.
МИНСК, 15 июн – РИА Новости. Белоруссия готова к улучшению отношений с США, заявил президент республики Александр Лукашенко.
"Это будут договоренности (возможные будущие договоренности между Белоруссией и США – ред.), в том числе на основании компромиссов, чтобы развязать какие-то узлы, которые в последнее время созданы между двумя государствами, чтобы сделать так, чтобы улучшить наши отношения. Мы готовы к этому. И американцы, и мы готовы создать эти условия", - сказал Лукашенко в интервью телеканалу Al Arabiya.