Лукашенко не исключил возможность встречи с Трампом

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Александр Лукашенко не исключает возможности встречи с американским коллегой Дональдом Трампом.
- Лукашенко отметил, что приглашен на следующий саммит мира, который состоится осенью.
МИНСК, 15 июн — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не исключает вероятности встречи с американским коллегой Дональдом Трампом.
"Я не исключаю эту встречу. <...> Тем более что я приглашен на следующий саммит мира. Следующая такая встреча произойдет осенью. Я приглашен на эту встречу", — сказал он в интервью саудовскому телеканалу Al Arabiya в ответ на вопрос о возможной встрече с американским лидером.