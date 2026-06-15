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Лукашенко не исключил возможность встречи с Трампом - РИА Новости, 15.06.2026
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22:06 15.06.2026 (обновлено: 23:48 15.06.2026)
Лукашенко не исключил возможность встречи с Трампом

Лукашенко не исключил вероятность встречи с Трампом на саммите мира осенью

© Фото : Пресс-служба Президента Республики БеларусьПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© Фото : Пресс-служба Президента Республики Беларусь
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Александр Лукашенко не исключает возможности встречи с американским коллегой Дональдом Трампом.
  • Лукашенко отметил, что приглашен на следующий саммит мира, который состоится осенью.
МИНСК, 15 июн — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не исключает вероятности встречи с американским коллегой Дональдом Трампом.
"Я не исключаю эту встречу. <...> Тем более что я приглашен на следующий саммит мира. Следующая такая встреча произойдет осенью. Я приглашен на эту встречу", — сказал он в интервью саудовскому телеканалу Al Arabiya в ответ на вопрос о возможной встрече с американским лидером.
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