Лукашенко поддержал позицию Трампа по Европе

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Александр Лукашенко заявил, что поддерживает позицию президента США Дональда Трампа по поводу конфликта на Украине.
- Трамп считает, что европейцы должны самостоятельно думать о том, как прекратить конфликт на Украине, а не надеяться на американцев.
МИНСК, 15 июн - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что поддерживает позицию президента США Дональда Трампа по поводу того, что европейцы должны сами думать, как закончить конфликт на Украине.
"Я поддерживаю Трампа в позиции по Украине, когда он говорит о европейцах. Это, говорит, в вашем доме война. Вы думайте, как ее прекратить. Прежде всего вы думайте, не надо надеяться, что американцы придут и расставят все фишки на места. Я тут абсолютно поддерживаю президента Соединенных Штатов Америки", - сказал Лукашенко телеканалу Al Arabiya English.