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Лукашенко поддержал позицию Трампа по Европе - РИА Новости, 15.06.2026
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22:02 15.06.2026 (обновлено: 22:09 15.06.2026)
Лукашенко поддержал позицию Трампа по Европе

Лукашенко поддержал позицию Трампа, что Европа сама должна думать об Украине

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© РИА Новости / POOL
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Александр Лукашенко заявил, что поддерживает позицию президента США Дональда Трампа по поводу конфликта на Украине.
  • Трамп считает, что европейцы должны самостоятельно думать о том, как прекратить конфликт на Украине, а не надеяться на американцев.
МИНСК, 15 июн - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что поддерживает позицию президента США Дональда Трампа по поводу того, что европейцы должны сами думать, как закончить конфликт на Украине.
"Я поддерживаю Трампа в позиции по Украине, когда он говорит о европейцах. Это, говорит, в вашем доме война. Вы думайте, как ее прекратить. Прежде всего вы думайте, не надо надеяться, что американцы придут и расставят все фишки на места. Я тут абсолютно поддерживаю президента Соединенных Штатов Америки", - сказал Лукашенко телеканалу Al Arabiya English.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
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В миреЕвропаУкраинаБелоруссияДональд ТрампАлександр Лукашенко
 
 
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