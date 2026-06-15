Лукашенко с начала конфликта предлагал Зеленскому, как договориться

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Александр Лукашенко заявил, что с первых дней конфликта на Украине предлагал Владимиру Зеленскому варианты, как договориться и заключить мир.
- Александр Лукашенко считает, что если бы Владимир Зеленский послушал его в 2022 году, то сейчас не стоял бы вопрос о том, где остановиться в конфликте.
МИНСК, 15 июн – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что с первых дней конфликта на Украине предлагал Владимиру Зеленскому варианты, как договориться и заключить мир, но тот не послушал.
"С первых дней войны я ему предлагал, как договориться, как заключить мир. И если бы он меня тогда послушал, в 2022 году, сегодня бы не было разговора о том, где остановиться - по линии соприкосновения или еще 13% не отвоеванного россиянами Донбасса отдать. Но он меня тогда не послушал", - сказал он в интервью саудовскому телеканалу Al Arabiya.