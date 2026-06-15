Лукашенко призвал Зеленского успокоиться и не провоцировать его

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Александр Лукашенко призвал Владимира Зеленского не провоцировать его и белорусов.
- Лукашенко заявил, что в Беларуси много людей, которые хотят мира так же, как Зеленский и украинцы.
МИНСК, 15 июн - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Владимиру Зеленскому стоит успокоиться и не провоцировать его и остальных белорусов.
"Ему (Зеленскому) надо успокоиться и принять это как должное: не надо меня провоцировать, белорусов провоцировать. В Беларуси очень много людей, которые хотят мира точно так, как он и украинцы", - сказал он в интервью саудовскому телеканалу Al Arabiya.